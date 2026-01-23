'Gospodar življenja in smrti': pacientom dajal prekomerne odmerke zdravil

Sodišče v Aachnu je ugotovilo, da je med nočnimi izmenami v bolnišnici Rhein-Maas v Würselnu pacientom brez medicinske utemeljitve dajal prekomerne odmerke pomirjeval in protibolečinskih zdravil. Tožilci so poudarili, da je zdravila včasih dajal večkrat zapored in se je zavedal možnih smrtnih posledic. Sodniki so kot motiv navedli njegovo osebno nelagodje in željo po nadzoru nad dogajanjem med nočnimi izmenami.

Glavna tožilka Katja Schlenkermann-Pitts je za BBC povedala, da preiskovalci trenutno obravnavajo izjemno veliko število sumljivih primerov smrti, vendar opozarja, da bodo nekateri po forenzičnih analizah morda opuščeni. Nekdanji zdravstveni delavec, katerega identiteta ni javno razkrita, je bil novembra lani obsojen na dosmrtni zapor zaradi desetih umorov in 27 poskusov umora.

Obtoženi je krivdo po poročanju BBC zanikal in trdil, da je želel pacientom pomagati spati ter da zaradi njihovega zdravstvenega stanja ni pričakoval smrtonosnih posledic. Tožilstvo ga je opisalo kot razdražljivega in brez empatije ter mu očitalo, da se je igral "gospodarja življenja in smrti".

Prvotni primeri segajo v obdobje med decembrom 2023 in majem 2024, novi sumi pa se nanašajo predvsem na leta pred tem. V okviru razširjene preiskave so odredili približno 60 ekshumacij; 27 so jih že opravili. Preiskave potekajo tudi v Kölnu, kjer so povezani primeri iz bolnišnic, v katerih je delal pred premestitvijo v Würselen.

Morebitnih novih obtožnic po ocenah oblasti ni pričakovati pred letom 2027. Primer, kot piše BBC, močno spominja na zloglasni primer medicinskega tehnika Nielsa Högla, ki je bil leta 2019 obsojen na dosmrtni zapor za umor 85 pacientov in velja za najhujšega serijskega morilca v sodobni nemški zgodovini.