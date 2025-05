Gost dim opazovali tudi iz Splita, gasilec z opeklinami po roki

Požar je izbruhnil ob 17.45 v skladišču enega od podjetij, nato je odjeknila še močna eksplozija.

Nad požarom se je začel dvigati gost dim, ki je bil viden tudi iz središča Splita. Na terenu je bilo zvečer okoli 60 gasilcev z 20 vozili. Eden od gasilcev je med gašenjem utrpel lažje opekline na roki, je v ponedeljek zvečer pojasnil poveljnik gasilskega območja Kaštela Darko Maretić. "Prizori so bili kot iz filma, vendar poškodovanih ni. V skoraj eni uri nam je uspelo preprečiti širjenje ognja. Zaposlene in stranke so pravočasno evakuirali," je pojasnil.