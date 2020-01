Gost smog hromi Sarajevo: prebivalci zahtevajo ukrepe

Države zahodnega Balkana in deli Italije se že več dni dušijo v gostem smogu, vrednosti nevarnih delcev v zraku dosegajo rekordne številke. Najhuje je v Sarajevu, kjer morajo zaradi gostega smoga nositi maske in se zadrževati v notranjih prostorih, oblasti so začasno prepovedale tudi uporabo vozil na dizelski pogon. Prebivalci ponekod protestirajo in od oblasti zahtevajo takojšnje ukrepanje.