Gost v eni od restavracij v Ohiu pustil 4500 evrov napitnine

"Bodi razlog, da nekdo verjame v dobro v ljudeh, " je zapisal v javni zahvali svojemu gostu. " To se je res zgodilo. Sinoči je eden od gostov našim zaposlenim pustil 5600 dolarjev napitnine, ne glede na to, ali so bili v službi ali ne. To za vsakega od naših 28 zaposlenih pomeni 200 dolarjev. Kakšna neverjetna gesta prijaznosti! " je zapisal in pojasnil, kako je december občajno mesec, ko vsi zaposleni delajo dodatne izmene, gosti pa so še posebej radodarni, a je letos zaradi omejitev, povezanih z epidemijo novega koronavirusa, vse drugače.

Ko so znesek razdelili, je vsak od zaposlenih dobil okoli 160 evrov. "Veliko solza je preteklo zaradi tega, celo zdaj se mi solzijo oči, ko govorim o tem," je za CNN povedalMoussa, ki je tudi kuhar. "Osebje v tvoji restavraciji postane tvoja družina, skrbimo drug za drugega. Jaz sem se kuhinje izogibal, da so drugi lahko nabrali več ur in več zaslužili, da bi lahko za praznike obdarovali svoje otroke, zato je bila ta gesta za nas res ogromna," je dodal.

Veliko zaposlenih si letos zaradi krize ni moglo privoščiti, da bi kupili božično drevesce ali da bi spodaj postavili darila za svojo družino, ta napitnina pa jim je zdaj to omogočila, je še povedal. "Veliko jih je reklo, da se počutijo, kot da nekdo od zgoraj pazi nanje. To nam je dalo veliko upanja in čudovita stvar je, da narediš nekaj takega za 28 ljudi, ki jih sploh ne poznaš!"

Salloukh je svojo restavracijo odprl oktobra lani in se – tako kot številni drugi lastniki majhnih podjetij – bori, da bi jo kljub epidemiji obdržal pri življenju.

Septembra je Nacionalno združenje restavracij sporočilo, da je do zdaj svoja vrata zaprlo 100.000 restavracij. Okoli 60 odstotkov podjetij, ki so se zaprla, se ne bo nikoli več odprlo, največjo škodo pa so utrpele prav restavracije.

Zdaj, ko se svet počasi spet postavlja na noge, so takšne geste opomin na to, da bo kljub vsem oviram, ki jih moramo premagati, nekoč spet vse po starem, je še dejal Salloukh. "To restavracijo sem odprl v čast svoji mami in do marca je bilo vse v najlepšem redu, potem pa smo jo morali zapreti. Finančno je bil to hud udarec, a naredili smo vse, kar je bilo v naši moči, da bi preživeli. Potem pa nenadoma pride ta gospod in nam podari 5600 dolarjev napitnine. Beseda 'hvala' preprosto ni dovolj," je hvaležen.