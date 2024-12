Gosta megla prekrila evropska letališča: odpovedali več letov

Med njimi je tudi eno najbolj obremenjenih letališč v Evropi - londonsko letališče Heathrow. Tam so potnikom svetovali, naj že vnaprej pri svojih letalskih prevoznikih preverijo, ali ima njihov let morebitno zamudo.

Potniki so se celoten petek in soboto srečevali z vrsto težav. Gosta megla je namreč povzročila številne zamude ali pa kar odpovedi letov, poroča Euronews.

Podobno je bilo na še enem londonskem letališču, letališču Gatwick. Potnikom so se opravičili za nevšečnosti, a jih ob tem tudi opozorili, da bodo imeli nekateri leti zamude tudi v soboto. Že v petek so imeli številni leti zaradi slabih vremenskih razmer tudi do triurne zamude, najmanj 40 letov z letališča, večinoma kratkih letov znotraj Evrope, pa je imelo zamudo tudi v soboto zjutraj.

Vremenoslovci Združenega kraljestva so povedali, da lahko gosta megla na nekaterih območjih zmanjša vidljivost na zgolj 100 metrov. Ljudem so zato svetovali, naj si za potovanja vzamejo nekoliko več časa, dodatno previdnost pa so svetovali tudi voznikom v jeklenih konjičkih na trdnih tleh.

Razmere naj bi se izboljšale v nedeljo, so sporočili iz meteorološkega urada, je pa glavna britanska organizacija za kontrolo zračnega prometa sporočila, da bodo omejitve na območjih z nizko vidljivostjo ostale v veljavi. "Tovrstne omejitve so postavljene zaradi zagotavljanja varnosti. Naše ekipe sodelujejo z letališči in letalskimi prevozniki, da bi čim bolj zmanjšale motnje," so zagotovili.