Gosta megla vzrok za nalet najmanj 200 vozil na kitajski avtocesti

Huda prometna nesreča se je zgodila v sredo zjutraj po lokalnem času v bližini mesta Zhengzhou v provinci Henan v osrednji Kitajski. Na posnetkih posledic nesreče, ki so zaokrožili po spletu, je videti prek sto avtomobilov, kombijev in tovornjakov, ki so trčili v gosti megli.