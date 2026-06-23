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Gosta v baru prisrčno pozdravil, nato pa ustrelil v glavo

Beograd, 23. 06. 2026 11.20 pred 53 minutami 2 min branja 17

Avtor:
T.H.
Srbijo že vrsto let pretresajo brutalni kriminalni obračuni

Srbijo pretresa nova likvidacija sredi belega dne na javnem mestu. Zgodilo se je v gostinskem lokalu sredi Beograda, vstopil je moški s čepico in brado, k vratom mu je prišel stisnit roko eden izmed gostov. Ko pa se je ta obrnil in vračal k mizi, je prišlek potegnil pištolo in sprožil usodni strel.

Streli, ki so terjali življenje in še eno osebo ranili, so odjeknili v ponedeljek popoldne v gostinskem lokalu v naselju Kumodraž v beograjski občini Voždovac. Reševalci so za Radiotelevizijo Srbije (RTS) povedali, da je njihova ekipa na kraju zločina našla moškega, pri katerem so lahko le še potrdili smrt. Drugi moški pa naj bi bil na Vojaško medicinsko akademijo (VMA) prepeljan z osebnim vozilom.

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Srbski mediji poročajo, da je napadalec izstrelil več strelov v dva moška in nato pobegnil, policija ga še vedno išče. Kot piše Telegraf, sta bila oba ustreljena moška že od prej znani imeni. Ubitemu Darku Veskoviću se je vrsto let sodilo za umor Blaža Đurovića leta 2018, ranjeni Vuk Musić pa je javnosti poznan iz primera umora navijača Veliborja Dunjića.

Srbijo že vrsto let pretresajo brutalni kriminalni obračuni
Srbijo že vrsto let pretresajo brutalni kriminalni obračuni
FOTO: Shutterstock

Dodajajo, da je Vesković, ki je imel vzdevek Prika, svojega krvnika dobro poznal. Sklicujejo se namreč na posnetke varnostnih kamer v lokalu, ki kažejo, da je Vesković sprva sedel v kotu bara, ko je opazil, da vstopa moški z brado in čepico na glavi. Vstal je, prehodil nekaj metrov in ga osebno pričakal pri vhodu v lokal. Potem ko sta si prisrčno segla v roke, se je Vesković obrnil in se vrnil k svoji mizi, ne da bi slutil, kaj sledi.

Moški mu je sledil in že po nekaj korakih izza pasu potegnil pištolo ter ga od zadaj ustrelil naravnost v glavo. Potem ko je žrtev padla na tla, je morilec izstrelil še nekaj strelov in pobegnil.

Povezava z dvema odmevnima umoroma

V tem streljanju je bil ranjen tudi Vuk Musić, ki je sedel z Veskovićem. Kot piše Telegraf, je bil ta obsojen v primeru umora navijača Veliborja Dunjića pred beograjskim splavom Jimmys leta 2014. Spoznan je bil za krivega, ker je takoj po zločinu odredil odstranitev in uničenje posnetkov varnostnih kamer s splava, da bi skril dokaze.

Umorjenemu Veskoviću pa so v preteklosti sodili zaradi likvidacije Blaža Đurovića. Tožilstvo ga je obtožilo, da je leta 2018 iz mimovozečega avtomobila streljal na Đurovića pred njegovo hišo. Čeprav so avtomobil kasneje zažgali, so v prtljažniku našli puško s sledmi Veskovićeve DNK. Konec leta 2024 je bil obsojen na 15 let zapora, a je pritožbeno sodišče pred dvema mesecema to sodbo razveljavilo in odredilo ponovljeno sojenje. Medtem je bil Nemanja Ivanov, ki je vozil vozilo, iz katerega naj bi Vesković streljal, oproščen vseh obtožb.

likvidacija beograd srbija kumodraž

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KOMENTARJI17

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suleol
23. 06. 2026 12.16
nekega notmalnega ze nevo nekdo streljal sredi belega dne v prico vseh
Odgovori
0 0
Badum Badum
23. 06. 2026 12.13
In kaj je tu pretresljivega? Predvidevam, da imajo vsi vpleteni debelo kartoteko.
Odgovori
0 0
zdravkob
23. 06. 2026 12.06
V Sloveniji gre to drugače. Tukaj bi mu dal pištolo, pa bi se zatem sam ustrelil. To je bolj čisto.
Odgovori
0 0
Vera in Bog
23. 06. 2026 12.02
Bratstvo in edinstvo a ??
Odgovori
+4
4 0
gas-112
23. 06. 2026 11.57
kakšen politik in hudo fajn podjetnik, bi si zaslužil podoben obisk kolega
Odgovori
+6
6 0
Razumnež
23. 06. 2026 11.57
Konec dober vse dobro.
Odgovori
+5
5 0
gas-112
23. 06. 2026 11.52
tko bi bilo treba tudi v sloveniji, sodišča so neučinkovita
Odgovori
+9
9 0
devlon
23. 06. 2026 11.49
ni nekaj tragicno..vsaj ne deluje tako
Odgovori
+5
5 0
štajerc65
23. 06. 2026 11.43
In takim Stevo hodi na obiske pa rihta manjšino v Sloveniji?
Odgovori
+7
10 3
Razumnež
23. 06. 2026 11.58
Ne.... Ne rihtamo jim manjšine v Sloveniji, ampak jim jemljemo volilno pravico.
Odgovori
+1
3 2
suleol
23. 06. 2026 12.18
nismo vsi taki tko da ne mec vseh v isti kos,
Odgovori
0 0
ptuj.si
23. 06. 2026 11.38
Leta 2024 je bil obsojen na 15 let zapora, on pa sedi v kafani??
Odgovori
+14
14 0
Primula1
23. 06. 2026 11.44
Haha, pri nas je obsojenec sedel v parlamentu,.....
Odgovori
+4
10 6
travc
23. 06. 2026 11.45
Se je lepo obnašal pa so ga spustili.
Odgovori
-1
1 2
Artechh
23. 06. 2026 11.37
Jih ne znajo oz nocejo spucat… el salvador jih je znal spucat
Odgovori
+9
9 0
marjanovic.drazen
23. 06. 2026 11.35
Se zgledujejo po Italijanih
Odgovori
+3
4 1
Druk 89
23. 06. 2026 11.34
Za takšne se določeni borijo da bi imeli manjšino v naši državi.
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+3
7 4
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