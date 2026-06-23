Gosta v baru prisrčno pozdravil, nato pa ustrelil v glavo

Streli, ki so terjali življenje in še eno osebo ranili, so odjeknili v ponedeljek popoldne v gostinskem lokalu v naselju Kumodraž v beograjski občini Voždovac. Reševalci so za Radiotelevizijo Srbije (RTS) povedali, da je njihova ekipa na kraju zločina našla moškega, pri katerem so lahko le še potrdili smrt. Drugi moški pa naj bi bil na Vojaško medicinsko akademijo (VMA) prepeljan z osebnim vozilom.

Srbski mediji poročajo, da je napadalec izstrelil več strelov v dva moška in nato pobegnil, policija ga še vedno išče. Kot piše Telegraf, sta bila oba ustreljena moška že od prej znani imeni. Ubitemu Darku Veskoviću se je vrsto let sodilo za umor Blaža Đurovića leta 2018, ranjeni Vuk Musić pa je javnosti poznan iz primera umora navijača Veliborja Dunjića.

Srbijo že vrsto let pretresajo brutalni kriminalni obračuni FOTO: Shutterstock

Dodajajo, da je Vesković, ki je imel vzdevek Prika, svojega krvnika dobro poznal. Sklicujejo se namreč na posnetke varnostnih kamer v lokalu, ki kažejo, da je Vesković sprva sedel v kotu bara, ko je opazil, da vstopa moški z brado in čepico na glavi. Vstal je, prehodil nekaj metrov in ga osebno pričakal pri vhodu v lokal. Potem ko sta si prisrčno segla v roke, se je Vesković obrnil in se vrnil k svoji mizi, ne da bi slutil, kaj sledi. Moški mu je sledil in že po nekaj korakih izza pasu potegnil pištolo ter ga od zadaj ustrelil naravnost v glavo. Potem ko je žrtev padla na tla, je morilec izstrelil še nekaj strelov in pobegnil.

Povezava z dvema odmevnima umoroma