Gostinka 'nagnala' izraelska turista: 'Lahko greste. Ne želim vašega denarja'

Izraelska turistka, ki ves čas snema, lastnico restavracije obtožuje, da je antisemitka in podpornica terorizma. Medtem skupina gostov (po poročanju italijanskega Napoli Today naj bi šlo za francoske turiste), ki je bila priča verbalnemu spopadu, vstane od mize in odide, lastnica pa začne pospravljati krožnike. A Izraelka še naprej nadaljuje s svojimi obtožbami in lastnici med drugim pove, da sta bila Marija in Jezus Juda. Nato lastnica, ki skoraj ne pride do besede, z mirnim glasom reče: "Gospa, lahko greste. Nočem vašega denarja." "Noben problem, ne bomo plačali. Noben problem, če nočete našega denarja," je odvrnila turistka. Gostinka pa je dodala: "In povejte vsem sionistom, da tukaj niso dobrodošli. 50.000 ljudi je bilo ubitih."

Kaj se je zgodilo?

"Rekla sta, da sta Izraelca in začela pripovedovati, kako lep je Izrael in da ga morajo obiskati. Razvil se je miren skupinski pogovor, glede na majhne prostore taverne, zato sem začela govoriti o naši odločitvi, da se pridružimo kampanji proti izraelskemu apartheidu in genocidu nad Palestinci," je na svojem profilu na Facebooku ozadje posnetka opisala Nives Monda , lastnica taverne. "Nenadoma so me začeli arogantno napadati, me obtožili antisemitizma in mi začeli groziti, se dreti name in me snemati s svojimi telefoni," je nadaljevala v zapisu.

Vse skupaj se je odvilo v soboto v lokalu La Taverna a Santa Chiara v središču Neaplja, kamor sta izraelska turista Gili Moses in njen mož zavila na kosilo. Sprva je bil njun obisk lokala povsem običajen, strasti pa so se vnele po tem, ko sta svojo hrano že pojedla in se zapletla v pogovor s francoskimi turisti za sosednjo mizo.

Taverna je na svojih profilih na družbenih medijih že lani aprila objavila, da so se pridružili kampanji Prostori brez izraelskega apartheida (Spaces free from Israeli apartheid). Po nedavnem incidentu pa so znova objavili jasno sporočilo: "Ta lokal je jasno proti politiki diskriminacije, kolonizacije in segregacije, ki jo Izrael izvaja proti palestinskemu ljudstvu in ki krši načela mednarodnega prava in resolucije ZN o človekovih pravicah. Danes, ko smo priča genocidu, ki ga izvaja Netanjahujeva vlada, želimo poudariti naše stališče za vse, ki želijo obiskati naše prostore."

V nadaljevanju objave piše, da so Prostori brez izraelskega apartheida proti izraelski vojaški okupaciji in apartheidu, ter da so zavezani k temu, da na noben način ne prispevajo k resnim kršitvam osnovnih svoboščin Palestincev. "Kampanja, ki je navdih dobila iz boja proti apartheidu v Južni Afriki, je aktivna v številnih državah, med drugim v Belgiji, na Norveškem, v Španiji in Italiji," med drugim še piše.