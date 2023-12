Gostitelj COP29 bo Azerbajdžan. Slovenija pri tem odigrala pomembno vlogo

Kot je na prizorišču konference v Dubaju povedala glavna slovenska podnebna pogajalka in koordinatorka vzhodnoevropske skupine držav Tina Kobilšek, je proces usklajevanj o tem, kje bo naslednja podnebna konferenca, zelo oteževala trenutna geopolitična situacija. Gre namreč za po naravi precej kompleksno skupino držav, del katere so poleg nekaterih članic EU držav tudi Rusija, Belorusija, Ukrajina in kavkaške države, kot sta Armenija in Azerbajdžan.

Med kandidatkami, ki so se potegovale za položaj gostiteljice COP29, so bili Bolgarija, Azerbajdžan in Armenija, naknadno pa je kandidaturo oddala tudi Moldavija.