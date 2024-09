Gozdarja vstopila na ozemlje domorodnega ljudstva, ubili so ju z loki

Skupina za pravice, ki zastopa 39 domorodnih skupnosti v regijah Cusco in Madre de Dios na jugovzhodu Peruja, je sporočila, da se je incident zgodil 29. avgusta v porečju reke Pariamanu, ko so gozdarji prišli v gozd in v stik z osamljenim in zadržanim plemenom, piše CNN. "Peru ni sprejel preventivnih in zaščitnih ukrepov za zagotovitev varnosti in integritete delavcev," je navedla skupina. Oblasti od incidenta še niso prispele na območje.

Tovrstni napadi niso ravno redki. V juliji, le 25 kilometrov stran od zdajšnjega napada, je ljudstvo Mashco Piro prav tako napadlo gozdarje. Skupina je dejala, da so že takrat vlado opozarjali na nevarnost, ki prežijo v gozdu, vendar niso ukrenili nič. "Situacija je napeta," je dejal Cesar Ipenza, odvetnik iz Amazonije, ki je specializiran za okoljsko pravo v Peruju. "Nedvomno je vsak dan več napetosti med avtohtonimi ljudstvi v izolaciji in različnimi ljudmi, ki prehajajo čez ozemlje."

Januarja je Peru sprostil omejitve za krčenje gozdov, ki so jih kritiki poimenovali "zakon proti gozdovom". Raziskovalci so od takrat vselej opozarjali na porast krčenja gozdov zaradi kmetijstva in na to, kako to omogoča nezakonito sečnjo in rudarjenje. Ministrstvo za kulturo, pristojno za zaščito avtohtonih ljudstev je pokazalo zelo malo zanimanja in zavzetosti za njihove težave.