Gozdni požari divjajo po južni Evropi, evakuacije v več državah

Poletje se je komaj dobro začelo, ko se Evropa že sooča s prvimi gozdnimi požari letos. Od Francije, Portugalske in Španije pa tudi do Hrvaške in Slovenije. Evropski strokovnjaki so že opozorili na zelo visoko nevarnost gozdnih požarov v letošnjem letu, zlasti naj bi bili možni v juliju in avgustu.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Gozdni požar v Franciji AP

Gozdni požar v Franciji AP

Gozdni požar v Franciji AP





Preusmeritev Tour de France?

Tretja etapa dirke je pod velikim vprašanjem, saj je v bližini trase, le 60 kilometrov stran, izbruhnil gozdni požar. Ta je v kraju Trevillach v departmaju Pyrénées-Orientales izbruhnil v soboto. V bolnišnici sta v življenjsko nevarnem stanju pristala dva človeka – gasilec in krajan. Angažiranih je približno 750 gasilcev, 200 vozil in devet helikopterjev za gašenje požara. Oblasti so navedle, da ima požar 18 kilometrov dolgo fronto, piše Deutsche Welle. Kolesarji naj bi sicer danes končali etapo v kraju Les Angles v Pirenejih, organizatorji pa upajo, da bo po potrebi mogoče traso prilagoditi.

Okoli 300 gasilcev se je borilo tudi z drugim požarom v gorskem območju departmaja Drôme na jugovzhodu Francije.

Na Portugalsko okrepitve iz Španije in Italije

Medtem je gozdni požar, ki v osrednji Portugalski na območju Vouzele divja od četrtka, po podatkih portugalske civilne zaščite uničil približno 12.000 hektarjev površine. Pri gašenju sodeluje več kot 1200 gasilcev, skoraj 400 vozil in 15 letal. Do nedelje popoldne je bil požar delno omejen, vendar so po navedbah uradnikov, ki jih navajajo lokalni mediji, še vedno ostale nekatere žariščne točke. Španija je v petek Portugalski poslala okrepitev v obliki osebja in vozil ter dve letali za gašenje z vodo. Tudi Italija je poslala dve gasilski letali.

Na tisoče evakuiranih zaradi požara v Španiji

Španija se tudi sama bori s požari. V severovzhodni španski regiji Girona je gozdni požar, ki gori od petka, po poročanju tiskovne agencije EFE uničil skoraj 2200 hektarjev površine.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Požar v Španiji AP

Požar v Španiji AP

Požar v Španiji AP

Požar v Španiji AP

Požar v Španiji AP









Do nedelje ga še niso uspeli spraviti pod nadzor. Skoraj 50.000 ljudi v bližnjih območjih je bilo po poročanju lokalnih medijev pozvanih, naj ostanejo v zaprtih prostorih, ali pa so bili evakuirani. Španske oblasti so sicer pridržale moškega zaradi suma, da je po nesreči zanetil požar med uporabo kotne brusilke pri delih na cesti. Moškega so pridržali zaradi suma, da je po nesreči zanetil požar med uporabo kotne brusilke pri delih ob cesti.

Gori tudi v Grčiji

Najprej je v nedeljo popoldne zahodno od prestolnice izbruhnil velik gozdni požar in zajel borov gozd na območju Mandra. Oblasti so sporočile, da se z ognjem bori več kot 150 gasilcev in 22 letal, skupaj s specializiranimi ekipami in prostovoljci. V delih Soluna, drugega največjega grškega mesta, so prebivalcem naročili, naj ostanejo doma z zaprtimi okni in vrati, potem ko je požar zajel obrat za recikliranje in povzročil strupen dim.

Požar v obratu za recikliranje pri Solunu FOTO: AP