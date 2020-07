Avstralski požari pogubni za tri milijarde živali, pozivi k obdavčitvi fosilne industrije

Okoli 143 milijonov sesalcev, 180 milijonov ptic, 51 milijonov žab in 2,5 milijarde plazilcev je bilo po poročanju britanskega Guardiana prizadetih v obsežnih gozdnih požarih, ki so konec 2019 in v začetku 2020 divjali v Avstraliji. Skupno je torej poginilo ali brez svojega naravnega habitata ostalo skoraj tri milijarde živali, kažejo izsledki poročila, ki ga pripravlja 10 znanstvenikov iz petih različnih inštitucij pod okriljem Svetovnega sklada za živali (WWF). To je precej višja številka od prvih ocen, ko so predvidevali, da je bila v požarih prizadetih okoli milijarda živali.

"Težko najdemo kakšen drug dogodek kjerkoli po svetu v živečem spominu, ko je poginilo ali brez svojega življenjskega prostora ostalo toliko živali. Tukaj gre za eno najhujših katastrof za divje živali v moderni zgodovini," je dejal izvršni direktor WWF Avstralije Dermot O'Gorman.

Veliko živalim je sicer uspelo pobegniti pred ognjenimi zublji, a so pozneje poginile zaradi lakote, dehidracije, ali pa so postale lahek plen za nekatere druge živali. "Tri tisoč milijonov avtohtonih vretenčarjev je enostavno ogromno. To je tako veliko število, da ga ne moremo dojeti. To je skoraj polovica človeške populacije na planetu," je dejal Chris Dickman, profesor ekologije na Univerzi v Sydneyju. Kot pravi, je poročilo pokazalo, da je bila škoda požarov precej večja in da ni šlo le za katastrofalno zmanjšanje populacije koal, ki so postale simbol te naravne katastrofe in so dobile največ svetovne pozornosti.

Študija je pokazala, kakšne so dejanske razsežnosti gozdnih požarov, ter izpostavila nujo po spopadanju s podnebno krizo in po prenehanju krčenja gozdov za pridobivanje kmetijskih in razvojnih zemljišč."Res moramo začeti razmišljati o tem, kako lahko prevladamo nad tem demonskim duhom, ki je ušel iz stekleničke. Moramo najti načine za hitro razogljičenje družbe in hitro ustaviti našo manično krčenje gozdov," je dejal Dickman.