Gozdni požari v Italiji in na Nizozemskem terjali obsežne intervencije

Po podatkih italijanskega RaiNews so gasilci obseg požara na gori Faeta omejili za približno 70 odstotkov, ciljajo na to, da ga popolnoma zajezijo v nočnih urah oziroma prihodnji dan. Požar, ki se je začel na območju Lucce, se je razširil proti pobočju mesta Pisa in ogrozil naselja v občini San Giuliano Terme, zlasti vas Asciano. Zaradi nevarnosti so preventivno evakuirali okoli 3500 ljudi. Na terenu so posredovali gasilci s podporo dronov s termovizijskimi kamerami, helikopterjev in štirih letal Canadair. Ogenj naj bi prizadel približno 710 hektarjev površin. Po večurnem usklajevanju s prefekturo in gasilskimi enotami so oblasti potrdile izboljšanje razmer, kar je omogočilo vrnitev večine evakuiranih prebivalcev na domove. Le nekaj deset družin z območja severnega grebena ostaja začasno nameščenih drugje.

Požar v Toskani Profimedia

Požar v Toskani Profimedia





Župan San Giuliana Terme, Matteo Cecchelli, je sporočil, da se razmere izboljšujejo, vendar previdnost ostaja nujna, zlasti za ranljive skupine. Požar naj bi povzročilo nenadzorovano kurjenje oljčnih vej na zasebnem zemljišču. Zaradi obsega dogodka mnogi požar primerjajo z uničujočim požarom na Monte Serra leta 2018. Vojska se je na zahtevo prefekture vključila v pomoč prebivalstvu. Minister za obrambo Guido Crosetto je poudaril, da je vojska sodelovala pri evakuacijah in logistični podpori. Podobne evakuacijske ukrepe je zaradi napredovanja ognja sprejela tudi občina Lucca, kjer so prebivalce ogroženih območij začasno nastanili v lokalnem športnem centru.

Francija in Nemčija na pomoč Nizozemski

Sočasno se z velikimi požari spopada tudi Nizozemska, kjer so ognjeni plameni zajeli več območij, med drugim tudi zemljišče, namenjeno vojaškemu urjenju, vključno s topniškim poligonom na jugu države. Zaradi izjemne suše in obremenjenosti služb so oblasti zaprosile za pomoč prek mehanizma EU na področju civilne zaščite. Na pomoč sta se kot poroča Euronews odzvali Francija in Nemčija. Francoski notranji minister Laurent Nuñez je sporočil, da je Pariz poslal 41 pripadnikov civilne zaščite in 10 vozil, nemška gasilska služba iz Bonna pa 67 gasilcev, 21 vozil in tri prikolice.

Požar na Nizozemskem Profimedia

