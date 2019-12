Grabar-Kitarovićeva volivce pomotoma pozvala, naj glasujejo za Milanovića

"Dragi volivci, pozivam vas, da se udeležite volitev 5. januarja in glas namenite Hrvaški, ki daje pomen rasti in razvoja, Hrvaški, ki zna in zmore več. Glasujte za Hrvaško, ki je ponosna na svoje vrednote, ki ne čuti kompleksa manjvrednosti v svetu. Pozivam vas, da na glasovnici obkrožite številko ena," je dejala Grabar-Kitarovićeva in Hrvatom zaželela vesele praznike.