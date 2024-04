Gradbeni žerjavi nad biserom Jadrana: v kaj se spreminja Opatija?

Imenujejo jo biser Jadrana, a brezglava gradnja bi utegnila že kmalu uničiti njen šarm. Govorimo o Opatiji, še enem kraju ob hrvaški obali, ki ga je zajela gradbena mrzlica. "Gradi se vse, od hotelov in hiš do apartmajev po starem hrvaškem receptu brez načrta, ne da bi vsaj poskusili nove zgradbe vključiti med stare. Pritožujejo se meščani, pritožuje se župan, a država vse pritožbe zavrača," poroča Danas.hr.

Med starimi vilami, ki dajejo tej zibelki hrvaškega turizma tako prepoznaven pečat, se v zrak dviga vse več modernih betonskih stavb. Župan Fernando Kirigin ob tem opozarja, da so že leta 2021 sprejeli uredbo, po kateri je v središču mesta dovoljena zgolj rekonstrukcija po obstoječih gabaritih, a se kljub temu gradi na podlagi starih dovoljenj in zahtev. "Nenavadno je, da se kot zahteva upošteva že na roko napisan list A4," je opozoril in dodal, da so se izdajala lokacijska dovoljenja za zemljišča ljudem, ki takrat sploh niso bili lastniki teh zemljišč.

V postopku pridobivanja dovoljenj za gradnjo poleg županije sodelujejo konservatorji, geodetska uprava, ministrstvo za kulturo ... skratka država, na katero so občina in meščani naslovili že vrsto pritožb, da bi ustavili "betonizacijo", a so bile vse po vrsti zavrnjene, pravi Kirigin. Namesto odgovorov prihajajo samo vedno novi žerjavi, pa je dejala Karmen Cvitić, predstavnica skupine prebivalcev Opatije, ki se prav tako bori proti pretirani gradnji.

"Kogar koli vprašaš, trdi, da ne more storiti nič, ker je zakon to odobril že leta 1992," je dejala in nadaljevala: "Gradi se nekontrolirano in brez vsakega stila. Povsod so cementni bloki z okni, to je žalostno za Opatijo, ki je zgodovinsko mesto. Srce me boli."