Gradnja bunkerjev, obvezni vojaški rok in izjemno povečanje vojaške industrije

Milijarde poganjajo vojne po svetu. In nobeni ni videti konca. Vojna v Ukrajini je doslej zahtevala že več kot 150 tisoč življenj. Rusija z droni silovito raketira ukrajinska mesta. Razmere so težke tudi na okoli 1500 kilometrov dolgi frontni črti na vzhodu Ukrajine. Dodajmo še več kot 100-dnevno bombardiranje Gaze, kjer je umrlo več kot 25 tisoč ljudi. In zadnje tedne ne mine dan, ko ne bi kateri od politikov ali generalov omenjal, da se je v roku nekaj let treba pripraviti na vojno.

Na severu Evrope se pripravljajo na gradnjo bunkerjev, na Hrvaškem na obvezno služenje vojaškega roka, v Nemčiji na izjemno povečanje vojaške industrije. Govora je povsod in samo o vojni. Morali pa bi govoriti in se pogajati o miru. Medtem ko so v Kijevu in Harkovu spet preštevali mrtve in ranjene v izčrpavajoči vojni, ki jo je zanetila Rusija, je zveza Nato v Bruslju podpisala pogodbo o nabavi 220 tisoč topniških granat v vrednosti skoraj 1,2 milijarde evrov.

"To je pomembno za obrambo lastnega ozemlja, za izgradnjo lastnih zalog, pa tudi za nadaljnjo podporo Ukrajini. Podprli bomo Ukrajino s sistemi ter orožjem in strelivom, ki jih potrebujejo, da prevladajo kot suverena neodvisna država," je odločitev o nakupu komentiral generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg in dodal, da je vojna v Ukrajini postala vojna za strelivo. Orožja zmanjkuje tudi Rusiji, ki, kot trdi Velika Britanija, balistične rakete in topniške izstrelke kljub sankcijam nabavlja v Severni Koreji. "Morali smo začeti vojaško operacijo proti preveč vnetemu zločinskemu režimu," vztraja ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Moskvo jezi težnja Kijeva, da vstopi v zvezo Nato, ki se krepi. Finska je že članica, Švedska bo kmalu. Da se zavezništvo ne bo pustilo ustrahovati, dokazuje tudi z največjo, štirimesečno vojaško vajo po koncu hladne vojne, ki se bo začela ta teden. "Steadfast Defender 24 bo jasen dokaz naše enotnosti, naše moči in naše odločenosti, da zaščitimo drug drugega, da seveda zaščitimo naše vrednote in mednarodni red, ki temelji na pravilih," je dejal general Christopher Cavoli, vrhovni poveljnik Nata v Evropi.

Švedski admiral Rob Bauer pa je presenetil z napovedjo, da bo švedska vlada državljane začela pripravljati na morebitno vojno. "Imeti moraš vodo. Imeti moraš radio na baterije. Imeti moraš baterijsko svetilko, da lahko preživiš prvih 36 ur," je že delil nasvete, kako se pripraviti.

Priprave na vojno FOTO: Bobo icon-expand