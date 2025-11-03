Svetli način
Gradnjo dvigala v steklenem stolpu na plažo na Baliju zaustavili

Denpasar, 03. 11. 2025

N.L.
Podoba ene najbolj prepoznavnih plaž na Baliju se bo kmalu spremenila. Kitajsko podjetje je namreč začelo z gradnjo 182 metrov visokega steklenega stolpa z dvigalom, ki bo obiskovalcem olajšal pot na plažo, ki turistom trenutno vzame več kot pol ure hoje. A gradnja se je zaustavila, oblasti so namreč ugotovile, da projekt nima vseh potrebnih dovoljenj, kritični so tudi domačini.

Pot do plaže Kelingking je ozka in strma.
Pot do plaže Kelingking je ozka in strma. FOTO: Profimedia

Plaža Kelingking velja za eno najbolj fotogeničnih točk na Baliju. Spust z roba klifa do plaže turistom vzame med pol ure in eno uro, za vzpon pa nekateri potrebujejo tudi dve uri. Da bi napore turistom olajšali, so kitajski investitorji začeli z gradnjo dvigala v steklenem stolpu, ki bo poleg udobnejšega dostopa obiskovalcem ponujal tudi panoramske razglede na plažo in morje.

Dvigalo gradi kitajsko podjetje China Kaishi Group. Po poročanju lokalnih medijev bo gradnja dvigala stala 12 milijonov dolarjev (10,4 milijona evrov). V preteklih dneh so po spletu že zaokrožili prvi posnetki gradbene konstrukcije, ki je vpeta v ikonično pečino.

Številni domačini in okoljevarstveniki, kot tudi turisti so zgroženi in opozarjajo, da bo projekt uničil naravno znamenitost in še dodatno pospešil erozijo. Postavljajo se tudi varnostna vprašanja. Zaradi posega v klif bi lahko na plažo pogosteje padalo tudi kamenje.

Projekt so zdaj pod drobnogled vzele tudi lokalne oblasti in ugotovile, da za gradnjo investitor nima vseh potrebnih dovoljenj in da kršijo zakon o prostorskem načrtovanju iz leta 2007, težave so tudi pri zagotavljanju varnosti delavcem in obiskovalcev v času gradnje.

Pred tem so projekt balijske oblasti sicer podpirale z utemeljitvijo, da bo pripomogel k gospodarskemu razvoju območja ter pospešil turistični razcvet, saj da se Bali od pandemije še ni opomogel.

Za koliko časa so gradnjo zaustavili, sicer ni znano, poroča BBC.

