Gradnja hotela Trumpovega zeta v Beogradu: ključni dokument ponarejen

Nemški Spigel piše o tem, da je projekt gradnje hotela, ki ga namerava Trumpov zet Jared Kushner zgraditi na mestu stavbe generalštaba v Beogradu, na robu propada. "Pravzaprav se je zdelo, da je projekt kljub protestom srbskih državljanov že odobren. Zdaj pa se je izkazalo, da so bili dokumenti, ki so ključni za gradnjo, ponarejeni" Kot piše Spigel, je vprašanje, ali sta se Trumpova zavedala, da v Srbiji, ki je prežeta s korupcijo, gradbeni projekti, pri katerih ni vse po predpisih, niso redki. In ali sta morda čisto zavestno želela izkoristiti vprašljive lokalne prakse, da bi prišla do hotela na zgodovinsko pomembnem mestu, se sprašuje Spiegel.