Gradnja plinovoda Severni tok 2 končana, Ukrajina že nasprotje

Gradnja plinovoda Severni tok 2 proti Nemčiji je končana, Ukrajina in Združene države so spornemu projektu odločno nasprotovale

Američani so projektu nasprotovali, kar je privedlo do zaostrenih odnosov med ZDA in Nemčijo, nemška kanclerka Angela Merkel je sporen projekt podpirala 10 let. Med drugim je Američane skrbelo, da bo Rusija s Severnim tokom 2 lažje zapirala plinovod čez Ukrajino in Poljsko.

ZDA in Nemčija so nato julija letos sklenile dogovor o plinovodu, ameriški predsednik Joe Biden pa je začasno preklical sankcije, uvedene za podjetja, ki so sodelovala pri projektu. V dogovoru z Nemčijo so svarili pred povračilnimi ukrepi, če bi Rusija poskušala uporabiti energijo kot orožje proti sosedi Ukrajini.