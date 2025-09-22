Svetli način
Tujina

Gradnja stolpa se končuje, Sagrada Familia bo najvišja krščanska cerkev v Evropi

Barcelona, 22. 09. 2025 17.06

Ti.Š.
13

Gradnja osrednjega stolpa znamenite španske Sagrade Familie se bliža koncu, s tem pa bo cerkev postala najvišji krščanski objekt v Evropi. S 172 metri višine bo stolp Jezusa Kristusa namreč presegel 162-metrski zvonik gotsko navdihnjene Ulmske stolnice v južni Nemčiji, doslej najvišje evropske krščanske cerkve. Znamenito baziliko je pred več kot 140 leti zasnoval katalonski arhitekt Antoni Gaudi, a še vse do danes ostaja nedokončana.

Masivna barcelonska Bazilika svete Družine, splošno znana po skrajšanem španskem imenu Sagrada Familia, bo z dokončanjem osrednjega stolpa Jezusa Kristusa dosegla višino 172 metrov. S tem bo presegla doslej najvišjo evropsko katedralo v nemškem Ulmu in postala najvišja krščanska cerkev v Evropi.

Zaključek gradbenih del na stolpu je po besedah vodje bazilike Xavierja Martineza predviden za konec letošnjega oziroma začetek prihodnjega leta, poroča Euronews. Gre za osrednji del projekta arhitekta Antonija Gaudija, ki ga je zasnoval leta 1882, na njem delal štriri desetletja, a še danes ni povsem končan. S 172 metri višine bo stolp Jezusa Kristusa presegel 162-metrski zvonik gotsko navdihnjene Ulmske stolnice v južni Nemčiji.

Prvi kosi so že postavljeni, stolp pa bo dokončan po fazah v naslednjih nekaj mesecih. Na vrhu bo postavljen križ, obdan s petimi drugimi stolpi: enim posvečenim Devici Mariji in štirimi manjšimi v čast evangelistom. Čeprav se bodo dela na fasadah in notranjosti nadaljevala še več let, je vodja gradnje Esteve Camps povedal, da je cilj dela dokončati v naslednjem desetletju.

V zadnjih nekaj dneh so na gradbišče prispeli tudi kosi, ki bodo tvorili jedro križa na stolpu. Ta bo točka združitve njegovih krakov in bo po notranjem stopnišču omogočal dostop do vrha bazilike.

Preberi še Več kot 140 let po začetku gradnje 'okronali' še dva stolpa Sagrade Familie

Naslednje leto bo sicer tudi sovpadalo s stoletnico Gaudijeve smrti – eden najpomembnejših arhitektov svojega časa, s polnim imenom Antoni Gaudi i Cornet je umrl leta 1926, potem ko ga je povozil tramvaj. V spomin na ta dogodek bodo v Sagradi Familii organizirali številne dogodke v počastitev njegove arhitekturne zapuščine. Med njimi je slovesna maša 10. junija, na katero je povabljen papež Leon XIV.

Preberi še Bo 'božji arhitekt' le postal svetnik?

Baziliko so pričeli graditi leta 1882, s položitvijo temeljnega kamna. Po več kot stoletju gradnje sicer še vedno ni končana, so pa dela v zadnjih letih napredovala zahvaljujoč financiranju iz donacij in prihodkov od turizma. Leta 2024 je cerkev sprejela 4,9 milijona obiskovalcev, od tega jih je 15 odstotkov prihajalo iz Združenih držav Amerike.

Preberi še 'Stopnice v pekel': bodo sosedje Sagrade Familie ostali brez doma?

Katalonski arhitekt Antoni Gaudi je na projektu Sagrade Familie delal 40 let in mu popolnoma posvetil zadnjih 15 let življenja. Po smrti je vodenje del prevzel Domenec Sugranes i Gras, leta 1936 pa je gradnjo prekinila španska državljanska vojna. Med vojno so porušili dele nedokončane cerkve ter uničili tudi načrte. Kasnejša, tudi današnja nadaljevanja gradnje temeljijo na rekonstrukciji Gaudijevih načrtov. Po trenutnih načrtih naj bi bila zgradba končana leta 2026, kar sovpada s stoletnico Gaudijeve smrti. 7. novembra 2010 je še nedokončano cerkev posvetil papež Benedikt XVI. in jo razglasil za manjšo baziliko.

Sagrada Familia gradnja bazilika stolp Antoni Gaudi
Za najbogatejšega Francoza je dveodstotni davek 'smrtonosen'

KOMENTARJI (13)

2mt8
22. 09. 2025 18.36
Uau, pred 10 leti ko sem jo gledal se mi je že takrat zdela najvišja, pa še ni bila dokončana..
ODGOVORI
0 0
devlon
22. 09. 2025 18.31
+0
bo večja in višja od vseh mošej?
ODGOVORI
1 1
1.maj
22. 09. 2025 18.27
-2
Neumnost
ODGOVORI
2 4
Zmaga Ukrajini
22. 09. 2025 18.25
+1
Manjka še pet stolpov - ta, najvišji, o katerem govori članek (posvečen Kristusu) in štirje stolpi, posvečeni (štirim) apostolom. Dvanajst stolpov za 12 apostolov je sicer že dokončanih. Težka bo, da bodo v desetletju dokončali vse to, ker Gaudi ni pustil nobenih načrtov, vse je sproti delal, in izdeloval modele, po katerih so nato delavci zidali. Zdaj pa arhitekti "študirajo" Gaudija in si sproti izmišljujejo kako naj bi izgledali ti detajli, če bi bil Gaudi še živ. Skratka, zdaj ni problem denar, pač pa načrti.
ODGOVORI
1 0
awontuwej
22. 09. 2025 18.30
-2
Problem je tudi denar, saj RKC na prispeva nič.
ODGOVORI
0 2
sseebbaa
22. 09. 2025 18.23
+1
dokler jo ne bo požgal kakšen bradač
ODGOVORI
3 2
mackon08
22. 09. 2025 18.12
+6
Sem jo videl v živo , to je fascinantna zgradba mojstrovina, ki jo je težko preseči. Kakšni detajli po celi zgradbi fantastično.
ODGOVORI
7 1
nekodnas
22. 09. 2025 18.10
+0
Samo upam, da so vgradili najboljši protipožarni sistem , kar obstaja na svetu in 24 urno oboroženo fizično varovanje. Samo toliko..
ODGOVORI
3 3
petb
22. 09. 2025 18.01
+3
Samo to še rabimo za boljši jutri.
ODGOVORI
7 4
Sixten Malmerfelt
22. 09. 2025 17.36
+3
jst mislim, da jo bodo gradili še naprej 25 let!
ODGOVORI
4 1
frenk707
22. 09. 2025 17.16
+1
Kdo je investitor te gradnje?
ODGOVORI
2 1
Zmaga Ukrajini
22. 09. 2025 18.19
+2
"Sama" se gradi. Cerkev in država ničesar ne prispevata. Investicija so izključno zasebne donacije in prispevki obiskovalcev. Danes se financira pretežno iz denarja za vstopnice obiskovalcev.
ODGOVORI
3 1
