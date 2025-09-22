Gradnja stolpa se končuje, Sagrada Familia bo najvišja krščanska cerkev v Evropi

Masivna barcelonska Bazilika svete Družine, splošno znana po skrajšanem španskem imenu Sagrada Familia, bo z dokončanjem osrednjega stolpa Jezusa Kristusa dosegla višino 172 metrov. S tem bo presegla doslej najvišjo evropsko katedralo v nemškem Ulmu in postala najvišja krščanska cerkev v Evropi.

Miniaturna replika novega osrednjega stolpa, ki bo kronal baziliko Sagrada Familia in jo s tem postavil na piedestal največje krščanske cerkve v Evropi.

Zaključek gradbenih del na stolpu je po besedah vodje bazilike Xavierja Martineza predviden za konec letošnjega oziroma začetek prihodnjega leta, poroča Euronews. Gre za osrednji del projekta arhitekta Antonija Gaudija, ki ga je zasnoval leta 1882, na njem delal štriri desetletja, a še danes ni povsem končan. S 172 metri višine bo stolp Jezusa Kristusa presegel 162-metrski zvonik gotsko navdihnjene Ulmske stolnice v južni Nemčiji.

Prvi kosi so že postavljeni, stolp pa bo dokončan po fazah v naslednjih nekaj mesecih. Na vrhu bo postavljen križ, obdan s petimi drugimi stolpi: enim posvečenim Devici Mariji in štirimi manjšimi v čast evangelistom. Čeprav se bodo dela na fasadah in notranjosti nadaljevala še več let, je vodja gradnje Esteve Camps povedal, da je cilj dela dokončati v naslednjem desetletju.

V zadnjih nekaj dneh so na gradbišče prispeli tudi kosi, ki bodo tvorili jedro križa na stolpu. Ta bo točka združitve njegovih krakov in bo po notranjem stopnišču omogočal dostop do vrha bazilike.