Gradnja stolpa se končuje, Sagrada Familia bo najvišja krščanska cerkev v Evropi

Masivna barcelonska Bazilika svete Družine, splošno znana po skrajšanem španskem imenu Sagrada Familia, bo z dokončanjem osrednjega stolpa Jezusa Kristusa dosegla višino 172 metrov. S tem bo presegla doslej najvišjo evropsko katedralo v nemškem Ulmu in postala najvišja krščanska cerkev v Evropi.
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
Zaključek gradbenih del na stolpu je po besedah vodje bazilike Xavierja Martineza predviden za konec letošnjega oziroma začetek prihodnjega leta, poroča Euronews. Gre za osrednji del projekta arhitekta Antonija Gaudija, ki ga je zasnoval leta 1882, na njem delal štriri desetletja, a še danes ni povsem končan. S 172 metri višine bo stolp Jezusa Kristusa presegel 162-metrski zvonik gotsko navdihnjene Ulmske stolnice v južni Nemčiji.
Prvi kosi so že postavljeni, stolp pa bo dokončan po fazah v naslednjih nekaj mesecih. Na vrhu bo postavljen križ, obdan s petimi drugimi stolpi: enim posvečenim Devici Mariji in štirimi manjšimi v čast evangelistom. Čeprav se bodo dela na fasadah in notranjosti nadaljevala še več let, je vodja gradnje Esteve Camps povedal, da je cilj dela dokončati v naslednjem desetletju.
V zadnjih nekaj dneh so na gradbišče prispeli tudi kosi, ki bodo tvorili jedro križa na stolpu. Ta bo točka združitve njegovih krakov in bo po notranjem stopnišču omogočal dostop do vrha bazilike.
Naslednje leto bo sicer tudi sovpadalo s stoletnico Gaudijeve smrti – eden najpomembnejših arhitektov svojega časa, s polnim imenom Antoni Gaudi i Cornet je umrl leta 1926, potem ko ga je povozil tramvaj. V spomin na ta dogodek bodo v Sagradi Familii organizirali številne dogodke v počastitev njegove arhitekturne zapuščine. Med njimi je slovesna maša 10. junija, na katero je povabljen papež Leon XIV.
Baziliko so pričeli graditi leta 1882, s položitvijo temeljnega kamna. Po več kot stoletju gradnje sicer še vedno ni končana, so pa dela v zadnjih letih napredovala zahvaljujoč financiranju iz donacij in prihodkov od turizma. Leta 2024 je cerkev sprejela 4,9 milijona obiskovalcev, od tega jih je 15 odstotkov prihajalo iz Združenih držav Amerike.
Katalonski arhitekt Antoni Gaudi je na projektu Sagrade Familie delal 40 let in mu popolnoma posvetil zadnjih 15 let življenja. Po smrti je vodenje del prevzel Domenec Sugranes i Gras, leta 1936 pa je gradnjo prekinila španska državljanska vojna. Med vojno so porušili dele nedokončane cerkve ter uničili tudi načrte. Kasnejša, tudi današnja nadaljevanja gradnje temeljijo na rekonstrukciji Gaudijevih načrtov. Po trenutnih načrtih naj bi bila zgradba končana leta 2026, kar sovpada s stoletnico Gaudijeve smrti. 7. novembra 2010 je še nedokončano cerkev posvetil papež Benedikt XVI. in jo razglasil za manjšo baziliko.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.