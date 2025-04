V podzemnem strelišču testirali in preprodajali orožje

V sklopu operacije so opravili več hišnih preiskav in aretirali tri posameznike, ki jih sumijo nedovoljene posesti orožja, hrambe bojnega orožja in članstva v hudodelski združbi.

Med preiskavo ene od hiš v Granadi so našli tudi skrivno podzemno strelišče. Bunker, s tremi nivoji pod zemljo, je bil zgrajen na roke. V njem so kriminalci testirali orožje in ga nato preprodajali drugim samoorganiziranim obrambnim združbam in tolpam. Orožje so za čas hrambe zakopali v zemljo na območju barakarskega naselja, kar je kriminalce tudi izdalo.

Policijska preiskava je bila izjemno zapletena, saj je združba uporabljala ekstremne varnostne ukrepe, ki so otežili sledenje in nadzor. Kljub temu so ugotovili, da se je združba s potencialnimi kupci o poslu dogovarjala prek mobilne aplikacije za pošiljanje sporočil. Ko so se prepričali, da je kupec zainteresiran, so mu iz podzemnega strelišča poslali video, na katerem testirajo orožje, ki ga prodajajo. Nekatere kupce naj na ogled delovanja orožja v živo povabili tudi na samo strelišče.

Sosedje pokov in strelov nikoli niso slišali, saj se strelišče nahaja globoko pod zemljo. Policisti so med preiskavo v zemeljskih zidovih našli več nabojev.

Globoko pod zemljo so poleg različnih pušk, pištol in streliva našli tudi 60 tisoč evrov v gotovini in dva nasada marihuane. Gre sicer za prvo najdbo podzemnega strelišča v Španiji, poročajo mediji. Obsežna preiskava pa je potekala na različnih lokacijah po vsej Andaluziji.