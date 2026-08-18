Granado znova močno streslo, prebivalci bežali na ulice

Tla v Granadi so se danes znova tresla ob približno 10.30 po lokalnem času. Žarišče potresa je bilo po navedbah nacionalnega geografskega inštituta v kraju Alhendin, približno deset kilometrov južno od Granade, enako kot v potresu v noči na soboto.

Lokalni prebivalci so zjutraj bežali iz stavb in se zatekli na ulice. Tri osebe so bile lažje poškodovane, vključno z deklico, ki so jo prepeljali v bolnišnico.

Reševalne službe so sporočile, da so prejele več kot 500 klicev o razpokah na stavbah, padajočih ruševinah in drugih dogodkih, povezanih s potresom. Prejeli so tudi več kot deset prošenj za medicinsko pomoč, zlasti zaradi tesnobe.