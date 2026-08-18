Granado znova močno streslo, prebivalci bežali na ulice

Tla v Granadi so se danes znova tresla ob približno 10.30 po lokalnem času. Žarišče potresa je bilo po navedbah nacionalnega geografskega inštituta v kraju Alhendin, približno deset kilometrov južno od Granade, enako kot v potresu v noči na soboto.
Lokalni prebivalci so zjutraj bežali iz stavb in se zatekli na ulice. Tri osebe so bile lažje poškodovane, vključno z deklico, ki so jo prepeljali v bolnišnico.
Reševalne službe so sporočile, da so prejele več kot 500 klicev o razpokah na stavbah, padajočih ruševinah in drugih dogodkih, povezanih s potresom. Prejeli so tudi več kot deset prošenj za medicinsko pomoč, zlasti zaradi tesnobe.
Županja Granade Marifran Carazo je prebivalce pozvala, naj ostanejo doma ter v primeru novega tresenja tal ne hodijo na ulice in se ne zadržujejo v bližini stavb.
Granado je že v noči na soboto stresel potres z magnitudo 5,0. Takrat sicer niso poročali o ranjenih, je pa potres povzročil gmotno škodo na nekaterih stavbah.
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