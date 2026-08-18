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Granado znova močno streslo, prebivalci bežali na ulice

Granada, 18. 08. 2026 17.10 pred 48 minutami 1 min branja 3

Avtor:
STA M.S.
Potres v Granadi

Špansko mesto Granada je stresel potres z magnitudo 4,8 in povzročil razpoke v stenah nekaterih stavb in padanje ruševin, pri čemer so bile tri osebe lažje poškodovane, so sporočile lokalne oblasti. Pred le nekaj dnevi je to južno špansko mesto stresel še nekoliko močnejši potres, in sicer z magnitudo 5,0.

Tla v Granadi so se danes znova tresla ob približno 10.30 po lokalnem času. Žarišče potresa je bilo po navedbah nacionalnega geografskega inštituta v kraju Alhendin, približno deset kilometrov južno od Granade, enako kot v potresu v noči na soboto.

Lokalni prebivalci so zjutraj bežali iz stavb in se zatekli na ulice. Tri osebe so bile lažje poškodovane, vključno z deklico, ki so jo prepeljali v bolnišnico.

Reševalne službe so sporočile, da so prejele več kot 500 klicev o razpokah na stavbah, padajočih ruševinah in drugih dogodkih, povezanih s potresom. Prejeli so tudi več kot deset prošenj za medicinsko pomoč, zlasti zaradi tesnobe.

Županja Granade Marifran Carazo je prebivalce pozvala, naj ostanejo doma ter v primeru novega tresenja tal ne hodijo na ulice in se ne zadržujejo v bližini stavb.

Granado je že v noči na soboto stresel potres z magnitudo 5,0. Takrat sicer niso poročali o ranjenih, je pa potres povzročil gmotno škodo na nekaterih stavbah.

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KOMENTARJI3

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vlahov
18. 08. 2026 17.58
Prihaja tudi Italija , Brazilija in Kalifornija na vrsto.
Odgovori
0 0
Pinokio
18. 08. 2026 17.22
Veliko je potresov, veliko je ljudi, ki izgubijo življenje, vso lastnino, so poškodovani, nimajo več lastne strehe nad glavo, nekateri se pa gredo še kar brezsmiselne vojne. Kaj ne naredi že narava dovolj gorja?
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+1
1 0
HardKore
18. 08. 2026 17.38
Vse to je biznis, vojna največji, žal...
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0 0
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