Ukrajina je sprožila nepričakovano ofenzivo na regijo Kursk, katere cilji zaenkrat še niso povsem znani. Poleg tega, da naj bi poskušali zasesti jedrsko elektrarno v Kurčatovu, preusmeriti ruske enote iz kritičnih sekcij bojišča ali pa zgolj dvigati moralo Ukrajincem, naj bi bil cilj po mnenju nekaterih analitikov in zahodnih virov prav plinsko vozlišče v Sudži, preko katerega Rusija Evropo oskrbuje z zemeljskim plinom. Ukrajina je večkrat poudarila, da pogodbe z rusko stranjo ne bo podaljšala, saj si prizadeva preprečiti Moskvi dostop do evropskega trga.

6. avgusta je Sudžo zajela gromka simfonija granat vseh možnih kalibrov. Mesto se nahaja v bližini meje z Ukrajino, zato so ga ukrajinske enote, potem ko so obvladale obmejno postojanko in zajele več ruskih vojakov, hitro dosegle. V mestu so naleteli na prvi resnejši odpor ruske strani, zato so izbruhnili spopadi za strateške točke v mestu. Ena od granat je med bitko priletela v gospodarsko poslopje v lasti ruskega Gazproma in razdejala pisarno ukrajinskega podjetja Naftogaz, ki še vedno izvaja poslovne operacije v Rusiji.