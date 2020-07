Grčija bi lahko zaradi porasta vnesenih primerov poostrila omejitve za turiste

Grčija je turistom svoja vrata odprla 15. junija in do 18. junija so projekcije WHO pokazale, da se je število primerov povečalo za kar 293 odstotkov. Trenutno je tako v Grčiji več aktivnih primerov obolelih s covid-19, kot so jih zabeležili kadarkoli od razglasitve pandemije.

Z virusom je v Grčiji tako okuženih 2.236 ljudi. 11. julija so zabeležili 60 novih primerov okužb, kar je najvišja dnevna številka po 21. aprilu.