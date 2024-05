Grčija jezna, ker je nova makedonska predsednica izpustila besedo 'Severna'

OGLAS

"Izjavljam, da bom funkcijo predsednika Makedonije opravljala vestno in odgovorno. Spoštovala bom ustavo in zakone ter ščitila suverenost in ozemeljsko celovitost Makedonije," je po poročanju makedonskih medijev dejala v prisegi. Uradni naziv države Severna Makedonija je v veljavi od leta 2018, ko je stopil v veljavo prespanski sporazum z Grčijo, ki je zaradi imena blokirala pot Makedonije v zvezo Nato in Evropsko unijo. Grčija namreč nasprotuje imenu Makedonija, češ da nakazuje na ozemeljske težnje severne sosede po grški zgodovinski pokrajini s tem imenom.

Gordana Siljanovska Davkova FOTO: AP icon-expand

Grško zunanje ministrstvo je v odzivu opozorilo, da pomeni današnja prisega "očitno kršitev" prespanskega sporazuma, od katerega so odvisni odnosi med Atenami in Skopjem. Grška veleposlanica v Skopju je v znak protesta zapustila kraj prisege, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Evropska komisija opozorila na pomen spoštovanja sporazumov Odzvali so se tudi v Evropski komisiji. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, EU obžaluje dejstvo, da nova predsednica Severne Makedonije v prisegi ni uporabila ustavnega imena države. "EU opozarja na pomen polnega spoštovanja obstoječih pravno zavezujočih sporazumov, vključno s prespanskim sporazumom z Grčijo," so še dodali. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na omrežju X čestitala novi makedonski predsednici, obenem pa opozorila, da je za uspešno nadaljevanje poti Severne Makedonije k članstvu v EU ključnega pomena, da država vztraja na poti reform in polnega spoštovanja zavezujočih sporazumov, vključno s prespanskim.