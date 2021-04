Grčija namerava odpraviti karanteno za cepljene turiste ali z negativnim testom

Grčija si prizadeva narediti korak naprej k ponovnemu odprtju svoje turistične industrije. S ponedeljkom želi odpraviti enotedensko karanteno za turiste iz 32 držav. Kot pogoja za vstop v državo načrtuje cepljenje proti covidu-19 ali negativen PCR-test. Predlog vlade mora v petek potrditi še strokovna skupina.

Od prihodnjega tedna naj državljanom EU in petih drugih držav ne bi bilo več treba v karanteno, so po poročanju časnika The Guardian naznanili grški uradniki. Poleg obiskovalcev iz EU karantena ne bo več obvezna za potnike iz Izraela, ZDA, Velike Britanije, Srbije in Združenih arabskih emiratov. Nova pravila naj bi začel veljati v ponedeljek, 19. aprila.

icon-expand Grčija načrtuje, da se bodo letališča ponovno odprla na na otokih Kos, Mikonos, Santorini, Rodos, Krf, v Atenah, Solunu ter Chaniji in Heraklionu na Kreti. FOTO: AP

Naključno izbrani potniki naj bi bili vendarle še dodatno testirani, danes piše časnik Katimerini. V Grčiji bi morali nato turisti upoštevati vsa pravila za omejevanje širjenja novega koronavirusa, vključno s splošnim obveznim nošenjem zaščitnih mask. Prvotno je Grčija nameravala razglasiti začetek turistične sezone 14. maja, ko naj bi tudi odpravili obvezno karanteno. Po novem pa naj trenutno veljavne ureditve na tem področju, ki velja do 18. aprila, preprosto ne bi podaljšali, pišejo grški mediji. Nameravajo odpreti letališča na priljubljenih turističnih destinacijah Pristojni torej želijo pospešiti ponovni zagon turistične branže. "Hkrati z odpravo omejitve ob vstopu v našo državo se bo odprlo devet letališč," je po poročanju časnika The Guardian zatrdila uradnica na grškem ministrstvu za turizem. Potniki iz omenjenih 32 držav bodo lahko leteli na letališča priljubljenih grških destinacij, ne da bi ob prihodu morali v karanteno. Seveda samo v primeru, da bodo izpolnjevali grške zahteve. "Načrtujemo, da se bodo letališča ponovno odprla na otokih Kos, Mikonos, Santorini, Rodos, Krf, v Atenah, Solunu ter Chaniji in Heraklionu na Kreti,"je povedala uradnica in dodala: "Ne pričakujemo, da bodo turisti začeli množično prihajati, vendar je treba sistem preizkusiti. Ni ga mogoče zagnati kar čez noč."

icon-expand Grški otok Rodos. FOTO: Profimedia

Več kot 20 odstotkov BDP države izvira iz turizma, od katerega je odvisno vsako peto delovno mesto Ker se je grško gospodarstvo zanašalo na turistični sektor in si je postopoma opomoglo po skoraj desetletni dolžniški krizi, so Atene agresivno sledile korakom za ponovno oživitev industrije po lanskoletni pandemiji brez primere. Desnosredinska vlada se je zavzela za idejo cepilnih potnih listov, da bi spodbudila potovanja po vsej EU, piše The Guardian. Po mejnem dogovoru z Izraelom je za velikonočno noč odpravila enotedensko pravilo o karanteni za izraelske popotnike, ki so imeli bodisi negativen test bodisi potrdilo o cepljenju, poroča The Guardian. Uradnica turističnega ministrstva, ki je grškega ministra za turizem Harisa Theoharisa spremljala na potovanju v Moskvo, je po navedbah časnika The Guardian zatrdila, da si Atene prizadevajo dogovoriti z mednarodnimi organizatorji potovanj. "Tukaj smo, da se pogovorimo z njimi," je povedala pod pogojem, da ostane anonimna, in dodala: "Na podobno potovanje gremo še ta mesec v Ameriko."

icon-expand Več kot 20 odstotkov BDP Grčije izvira iz turizma, od katerega je odvisno vsako peto delovno mesto. FOTO: Shutterstock

Primerjalno se je Grčija odrezala bolje kot preostala Evropa Registrirala je več kot 300.000 primerov okuženih z novim koronavirusom in 9000 smrtnih primerov zaradi covida-19, čeprav se je v zadnjih tednih borila za zmanjšanje števila okužb, piše The Guardian. Grški virologi na podlagi količine virusa v odpadnih vodah pričakujejo, da bo število novih okužb z novim koronavirusom v državi v prihodnjih tednih začelo padati. Danes iz Grčije poročajo o 3089 novih primerih, potrjenih v zadnjih 24 urah, kar je skoraj tisoč manj kot dan prej. Tako kot druge države EU je tudi Grčija občutila učinek prepočasnega cepljenja. Doslej je cepivo prejelo dva milijona ljudi. Tujci s stalnim prebivališčem v Grčiji se soočajo z birokratskimi ovirami, da bi sploh bili cepljeni. Starejše in zdravstveno ranljive skupine ljudi pa pogosto izpustijo s cepilne liste, poroča The Guardian. V sredo je grški premier Kyriakos Mitsotakis opozoril, da je še prezgodaj, da bi odpravili omejitev gibanja. "Cilj je doseči varno pravoslavno veliko noč in še bolj svobodno poletje," je dejal svoji poslanski skupini. "Nevarnost ostaja, zato smo, kot smo pokazali, korak za korakom, enkrat na teden, vsak teden, epidemiološke podatke ocenili s strokovnjaki,"je poudaril po besedah časnika The Guardian.

icon-expand