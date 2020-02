Grčija namerava postaviti 'plavajočo ograjo', da bi zadržala prebežnike

Napoved je naletela na številne kritike, na katere se je odzval minister za migracije Notis Mitarakis in dejal, da bo postavitev ograje "poslala močno sporočilo tihotapcem ljudi, da so se pravila igre spremenila"."To vidimo kot pozitivni ukrep, ki bo pomagal nadzorovati območja blizu turške obale,"njegove besede navaja Guardian.

Organizacija Amnesty International pa svari, da bo postavitev ovir na morju še povečala nevarnost za prebežnike:"Gre za nevarno zaostrovanje prizadevanj grške vlade, ki želi na vsak način preprečiti iskalcem azila, da dosežejo grške otoke."

Kritikam organizacij za človekove pravice se je medtem pridružila tudi grška Siriza: "To je žalitev za človeštvo... kršitev evropskih in mednarodnih pravil,"pravijo in dodajajo, da je plavajoča ograja absurden in neizvedljiv načrt:"Celo otrok ve, da sredi morja ne moreš imeti zidu." Nekdanji grški minister za migracije Dimitris Vitsas pa je idejo označil za "neumno in neučinkovito".

Tiskovni predstavnik Evropske komisije Adalbert Jahnz pa je, kot poroča STA, opozoril, da ovire prosilcem za azil ne smejo onemogočiti vstopa v Grčijo. Je pa dejal, da sicer niso v nasprotju s pravom EU. Komisija pa ni seznanjena s podrobnostmi grških načrtov ter bo v stiku z grškimi oblastmi glede tega, je še pojasnil.