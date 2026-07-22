Grčija po hudih nesrečah prepovedala vožnjo e-skirojev za mlajše od 17 let

Ministrstvo za promet je predlog zakona vložilo po vrsti hudih nesreč, tudi smrtonosnih, v katere so bili vpleteni otroci na e-skirojih. Izpostavilo je, da želijo z zaostritvijo pravil za uporabo e-skirojev, ki jih je na grških ulicah vse več, povečati prometno varnost in zaščititi življenja, zlasti otrok. Najpomembnejša novost je, da mlajši od 17 let v cestnem prometu odslej ne bodo smeli uporabljati električnih skirojev. Kogar bodo pri tem ujeli, bo moral plačati 150 evrov kazni. Če bo podjetje za izposojo omogočilo uporabo e-skiroja mlajšemu od 17 let, pa bo moralo plačati 1000 evrov kazni. Tako visoka kazen je predvidena tudi za podjetja, ki bodo mladoletnikom e-skiroje prodala ali jim jih bodo zagotovila na kak drugačen način. Pred prodajo ali izposojo bodo morali preveriti starost, poroča grški časnik Kathimerini.

Električni skiro FOTO: Shutterstock

Tudi za odrasle bo vožnja znatno dražja. Na cestah, kjer velja omejitev hitrosti 50 kilometrov na uro ali več in so električni skiroji prepovedani, so v primeru vožnje z njimi globo s sedanjih 30 povišali na 350 evrov. Nova je tudi obveznost sklenitve zavarovanja civilne odgovornosti. Potrdilo o zavarovanju skupaj z osebnim dokumentom bodo morali vozniki imeti stalno pri sebi. Brez zavarovanja bodo morali plačati 250 evrov globe. V prihodnje ne bo milosti niti za nepravilno parkirane e-skiroje. Če bodo ti blokirali pločnike ali prehode za pešce, jih bodo lahko odstranili. Plačati bo treba tudi kazen v višini od 40 do 80 evrov. Tisti, ki bodo vozili brez čelade ali bodo med vožnjo gledali v mobilne telefone ali nosili slušalke, pa lahko pričakujejo kazen med 40 in 150 evrov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Brezžične slušalke FOTO: Profimedia