Grčija razglasila izredne razmere, kriva poplava poginulih rib

Državni tožilec je zaradi situacije sprožil posebno preiskavo, oblasti pa so obljubile dodaten denar in sredstva za čiščenje na stotisoče poginulih rib, ki jih že zdaj merijo v več 10 tonah.

Osrednje grško pristaniško mesto Volos je po poročanju Deutsche Welle v soboto razglasilo enomesečne izredne razmere, potem ko je poginilo na tisoče sladkovodnih rib. Izredne razmere je razglasil minister za podnebje Vassilis Papageorgiou in bodo trajale do 30. septembra.

Oblasti so sporočile, da so sladkovodne ribe poginile zaradi uničujočih poplav, ki so lani prizadele grško regijo Tesalije. Poplave so namreč ponovno napolnile bližnje jezero, ki je bilo izsušeno leta 1962 v boju proti malariji. Zaradi poplav se je jezero takrat povečalo kar za trikratnik svoje običajne velikosti.

A od takrat so se vode drastično umaknile, ribe pa so bile tako primorane iskati novega domovanja. Odplavale so proti pristanišču Volos, kjer se sladka voda meša s slano. Ker gre za sladkovodne robe, pa te vrste v slani morski vodi ne morejo preživeti.