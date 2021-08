Grčija še naprej v plamenih, premier se je opravičil javnosti

Najhuje je na otoku Evboja, severovzhodno od Aten, kjer je pogorelo na desetine hiš in hektarjev gozda. Več kot 2600 prebivalcev so do zdaj z otoka evakuirali. Domačini so morali v nedeljo ponoči poiskati varno zatočišče na trajektih in ležalnikih na plažah. A vsi svojih domov kljub pozivom ne želijo zapustiti.

Samo v zadnjem tednu je "v vsakem kotičku Grčije" izbruhnilo 586 požarov, je dejal Mitsotakis. Pohvalil je profesionalnost reševalnih ekip na terenu. "Popolnoma razumem bolečino naših sodržavljanov, ki so svoje domove in premoženje videli v plamenih," je dodal in ocenil, da se Grčija sooča z "naravno katastrofo neverjetnih razsežnosti".

Medtem narašča jeza med Grki zaradi zamud in slabega vladnega odziva na naravno nesrečo. Državi močno primanjkuje letal za gašenje požarov, a Mitsokasis vztraja, da se gasilci borijo "z nadnaravnimi močmi, ki pogosto presegajo njihove zmožnosti". Požari so po njegovi oceni posledica podnebnih sprememb, na kar so opozorili tudi Združeni narodi v svojem poročilu.

Požari v Grčiji so do zdaj zahtevali tri smrtne žrtve, umrl je tudi eden od prostovoljnih gasilcev. Številne prostovoljce in gasilce so morali zaradi vdihavanja dima in opeklin odpeljati v bolnišnico.

Države članice EU, Rusija, Velika Britanija in ZDA so Grčiji že priskočile na pomoč in v državo pripeljale več kot 1000 svojih gasilcev, letala in dodatno opremo. V Bruslju so pojasnili, da so mobilizirali eno največjih gasilskih operacij v Evropi do zdaj.