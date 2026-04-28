Grčija širi mrežo 'nedotaknjenih plaž'

Vlada je napovedala, da bo število t. i. "nedotaknjenih plaž" naraslo na 250. Ta status pomeni, da so plaže še vedno odprte za javnost, vendar brez klasične turistične infrastrukture, poroča The Independent. Podjetja ne bodo smela postavljati senčnikov, ležalnikov, miz ali stolov, prepovedano bo tudi oddajanje vodnih rekvizitov, kot so pedolini, jet skiji in kajaki. Hkrati bodo prepovedani večji dogodki (nad 10 oseb), glasno ozvočenje ter vožnja avtomobilov po plaži.

Izjema ostajajo mobilne ali priklopne stojnice, ki lahko prodajajo pijačo in prigrizke. Obstoječe pogodbe za uporabo obale bodo veljale do izteka, nato bodo podvržene novim pravilom.