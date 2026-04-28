Grčija širi mrežo 'nedotaknjenih plaž'

Vlada je napovedala, da bo število t. i. "nedotaknjenih plaž" naraslo na 250. Ta status pomeni, da so plaže še vedno odprte za javnost, vendar brez klasične turistične infrastrukture, poroča The Independent. Podjetja ne bodo smela postavljati senčnikov, ležalnikov, miz ali stolov, prepovedano bo tudi oddajanje vodnih rekvizitov, kot so pedolini, jet skiji in kajaki. Hkrati bodo prepovedani večji dogodki (nad 10 oseb), glasno ozvočenje ter vožnja avtomobilov po plaži.
Izjema ostajajo mobilne ali priklopne stojnice, ki lahko prodajajo pijačo in prigrizke. Obstoječe pogodbe za uporabo obale bodo veljale do izteka, nato bodo podvržene novim pravilom.
Izbor zaščitenih plaž temelji na edinstvenosti krajine ter znanstveni in ekološki vrednosti območij, cilj pa je ohranitev habitatov ter rastlinskih in živalskih vrst.
Zaščitena območja so razpršena po vsej državi in številnih otokih, med drugim na Rodosu, Krfu, Naxosu in Kreti, navaja The Independent. Posebej izstopa otok Leipsoi, ki ima kar 23 "nedotaknjenih plaž," kar je največ med vsemi grškimi občinami.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.