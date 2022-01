Na grških otokih toliko snega ne pomnijo že več desetletij

Grčija se je znašla v primežu snega. Nenavadno hladnemu vremenu – na severu države so se temperature spustile celo do 17,7 stopinje pod ničlo, tudi na otokih pa je le kakšna stopinja nad lediščem – se je danes pridružil še močan veter, medtem ko je sneg že konec tedna padal tudi tam, kjer ga niso vajeni. Kar konkretno pošiljko so tako med drugim dobili otoki Naksos, Mikonos in Santorini, pa tudi Kreta.

Pobeljen je večji del države. Snežilo naj bi vsaj še danes, izjemno nizke temperature pa naj bi vztrajale vse do srede. Vremenska fronta, ki so ji nadeli ime Elpis, se bo nato pomaknila naprej in sneg med drugim prinesla tudi Jeruzalemu.

A trenutno največ preglavic povzroča v Grčiji. Zaradi snega, mraza in poledice bodo šole v nekaterih delih države, med drugim v Atenah, danes in jutri ostale zaprte, pouk pa bo potekal po spletu. Iz Aten poročajo o številnih težavah v prometu, zaradi snega so zaprti tudi deli glavne avtocestne povezave med prestolnico in Solunom.

Medtem ko je gorati sever države navajen ostrih zim, je popolnoma drugače na otokih, kjer razmere še otežujejo močni sunki vetra. Domačini pripovedujejo, da tako debele snežne odeje na Kikladih ne pomnijo že nekaj desetletij. Najhujše je na Naksosu, kjer so številne vasi odrezane od sveta, gasilci pa so morali priskočiti na pomoč voznikom, ki so ostali ujeti na cestah. Ljudem zato svetujejo, naj ne zapuščajo domov, če to ni nujno.