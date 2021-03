Grčija turiste že poziva k rezervacijam: precepili bodo prebivalstvo manjših otokov

Država bo namreč prioritetno cepila vso prebivalstvo 40 manjših otočkov s populacijo manj kot 1000 ljudi. Med njimi so Halki, v bližini Rodosa, pa denimo Meganisi, ki leži v Jonskem morju ... Večji otoki, kot so denimo priljubljeni Mykonos, Santorini in Corfu pa bodo na vrsti takoj, ko precepijo prebivalstvo manjših otokov.

Potem, ko so v Grčiji najprej ponudili cepljenje starejšim in najbolj ranljivim skupinam, pa bo odslej prioriteta cepiti prebivalstvo na turistično zanimivih otokih, pravi grški minister za turizem.

Kot je odločitev pojasnil grški minister za turizem Harry Theoharis: "Če pošljete zdravniško ekipo na otoke z manjšo populacijo, je logično, da cepite vse, ne le ranljivih in starejših. Zato bomo začeli s cepljenjem vseh prebivalcev otokov, kjer živi manj kot 1000 ljudi." Cepiti tako želijo vse prebivalstvo v turističnem sektorju, od hotelskega osebja, do natakarjev, turističnih vodičev in voznikov, še pojasnjuje grški minister.

Ta sicer ni povedal, do kdaj jim bo to uspelo, saj je to odvisno predvsem od tega, koliko cepiva bo Grčija prejela v naslednjih mesecih. Dodal je še, da bodo turisti to poletje za vstop v rajsko Grčijo potrebovali ali potrdilo o cepljenju ali potrdilo o protitelesih za covid-19 ali pa negativen covid-19 test.