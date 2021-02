Grčija v primežu obilnega sneženja in hudega mraza: zima zahtevala smrtni žrtvi

Grčijo je zajela hladna fronta s sneženjem in močnim vetrom, ki povzročata težave predvsem na severu in v središču celinskega dela države.

Na otoku Evia blizu Aten je umrl 80-letni moški z boleznijo dihal, ker reševalci niso mogli pravočasno priti do njega, ko se mu je pokvaril aparat za pomoč pri dihanju. Blizu vasi Kaminaki na vzhodu Krete pa so v snegu našli mrtvega kmeta, starega okoli 60 let.

Grčijo je hladna fronta s sneženjem in močnim vetrom, ki povzročata težave predvsem na severu in v središču celinskega dela države, zajela že včeraj. Snežilo je tudi v Atenah in pobelilo znamenito Akropolo. Sneg se tam ob temperaturah okoli ničle sprva sicer ni obdržal prav dolgo, a je druga pošiljka poskrbela za pravo zimsko pravljico, pa tudi številne preglavice. Po napovedih meteorologov se bo hladna fronta nad Grčijo zadrževala še danes, nato pa prihaja postopna otoplitev.

V mestu Florina na severozahodu Grčije se je živo srebro danes spustilo do rekordnih –19 stopinj Celzija. Številne dele Grčije je pobelil sneg. V Atenah je snežna odeja ponekod debela do 30 centimetrov.

Zaradi slabega vremena so oblasti v Atenah odpovedale vsa za danes predvidena cepljenja proti covidu-19. Številne ulice v prestolnici, zlasti stranske, še niso očiščene. Avtobusi mestnega prometa danes ne vozijo.

Iz Grčije poročajo tudi o težavah v cestnem prometu. Avtocesto med Solunom in Atenami so morali v ponedeljek na dveh odsekih zapreti zaradi poledice, medtem ko je na večini cest na severu in v osrednjem delu Grčije potrebna zimska oprema, tudi verige.

Zaradi vetra s sunki do 100 kilometrov na uro pa so začasno prekinili trajektni promet med celinsko Grčijo in otoki v Egejskem morju.