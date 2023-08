Grčija v primežu požarov: v Atenah ognjeni zublji zajeli tovarniške hale

V poslovni coni zahodno od Aten je v torek izbruhnil požar, ki je ponoči zajel tovarniške hale in jih uničil, odjeknilo je več eksplozij. Še vedno gori tudi severozahodno od Aten v smeri gorovja Parnita, kjer so gasilci celo noč skušali preprečiti, da bi se ogenj razširil na gorovje. Parnita velja za zelena pljuča Aten.

Požari so že uničili hiše v predmestjih Hasia in Fili, grozijo pa tudi predmestju Menidi. Že v torek so oblasti odredile evakuacijo več deset tisoč ljudi v zahodnem atenskem okrožju Ano Liosia.