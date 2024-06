Grčija v primežu vročinskega vala, na otokih izginila še dva turista

Zaradi vročine so v Atenah že drugi dan zapored med 12. in 17. uro zaprli znamenito Akropolo, kjer se sicer na začetku glavne sezone že tre turistov. Prav tako so zaradi varnosti v času največje pripeke zaprli vsa druga arheološka najdišča v prestolnici.

Oblasti obenem svarijo pred povečano nevarnostjo gozdnih požarov. "Zgodnji začetek vročinskih valov po suhi zimi napoveduje zahtevno sezono gozdnih požarov," je bil jasen minister za civilno zaščito Vasilis Kikilias. Dodatno skrb povzroča veter, ki se je okrepil v zadnjih dneh.

Oblasti v Atenah so zagotovile klimatizirane prostore, kamor se prebivalci in obiskovalci lahko zatečejo, srednjim šolam, kjer dijaki prav te dni opravljajo končne in sprejemne izpite, pa so zagotovili ventilatorje.

Na grških otokih izginila še dva tujca

V nedeljo, ko so na grškem otoku Simi našli truplo pogrešanega TV-voditelja Michaela Mosleyja, je na Samosu izginil 74-letni nizozemski turist, poroča CNN. Moški se je odpravil na pohod na južnem delu otoka, od takrat se ni več javil.

Na Amorgosu medtem od torka pogrešajo 59-letnega Američana, ki je tam redno počitnikoval in je otok dobro poznal. Predstavnica grške policije Konstantia Dimoglidou je dejala, da oba moška iščejo policisti, gasilci in prostovoljci, otoka pa preiskujejo tudi iz zraka. "Žal doslej nimamo nobenih novic o njima," je dodala.

Tako na Amorgosu kot na Samosu so se temperature danes povzpele proti 40 stopinjam Celzija.