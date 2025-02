Grčija v pripravljenosti, seizmologi bdijo nad nepredvidljivim vulkanom

Znanstveniki in geologi skušajo ugotoviti, kaj se dogaja v Egejskem morju, politiki pa že preučujejo morebiten gospodarski vpliv na znamenite turistične destinacije. Grške otoke je namreč v zadnjih dneh streslo že več kot 500 potresov, najmočnejši je presegel magnitudo 5. Že včeraj so bili tako dodatni poleti s priljubljenega Santorinija, ki dodatno nevarnost predstavlja zaradi še vedno delujočega vulkana, razprodani v le nekaj sekundah, preplašeni turisti in lokalni prebivalci pa so polnili tudi pristanišča. Nočne fotografije pa ne kažejo nič kaj drugačnih podob.

Vse od nedelje serija potresov z epicentrom med otokoma Santorini in Amorgos povzroča paniko tako med turisti kot tudi lokalnimi prebivalci. Vse od sobote popoldne do ponedeljka zvečer so seizmologi na območju zabeležili 37 potresov z magnitudo 4 ter številne manjše tresljaje. Najmočnejši sunek je medtem po podatkih Evropsko-mediteranskega seizmološkega centra presegel magnitudo 5.

Prazne ulice Santorinija FOTO: Profimedia icon-expand

Santorini še dodatno težavo predstavlja, ker leži ob aktivnem vulkanu, za katerega številni strokovnjaki opozarjajo, da je le še vprašanje časa, kdaj bo izbruhnil. Znanstveniki so sicer razdeljeni glede tega, ali so potresni sunki povezani z vulkanom, v prihodnosti pa ne izključujejo niti pojava močnejšega potresa.

Seizmologi so na območju namestili dodatni dve opazovalni postaji – eno na otočku Anidros, drugo pa na otoku Anafi. "Pozorno spremljamo razmere, a na tej stopnji ni razloga za paniko," je dejal vodilni grški seizmolog Efthimios Lekkas. "Tudi v preteklosti smo beležili podobne potresne dejavnosti, vendar pa moramo kljub temu ostati pripravljeni na nepredvidljivo naravo vulkana," je opozoril ter priznal, da je potresna dejavnost zaskrbljujoča, a da trenutno ni indicev na morebitni izbruh vulkana. Kljub temu so oblasti na Santoriniju izvedle načrt evakuacije. Grške otoke je doslej zapustilo že več tisoč ljudi; v ponedeljek so bili poleti s priljubljenega modro-belega grškega otoka razprodani v le nekaj sekundah, trume ljudi pa so se zgrinjale tudi v otoška pristanišča.

Oblasti so medtem v širši regiji zaprle tudi vse šole, na otok so preventivno napotili enote civilne zaščite, ki so tja prispele že v ponedeljek, v pripravljenosti na morebitno reševalno operacijo pa je tudi vojska. Grški premier Kiriakos Micotakis je ob robu neformalnega vrha iz Bruslja spregovoril tudi o intenzivnem geološkem pojavu, otočane pa je pozval, naj ostanejo mirni in poslušajo navodila civilne zaščite. Danes se bodo na izrednem srečanju sestali predstavniki vlade in znanstveniki.