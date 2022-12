Grčija zaradi korupcijskega škandala zamrznila premoženje Eve Kaili

Ukrep, ki so ga sprejele grške oblasti, velja tudi za njene sorodnike in vključuje vse bančne račune, podjetja in drugo finančno premoženje, je povedal predsednik grškega organa za preprečevanje pranja denarja Haralambos Vurliotis. Grške banke in državne službe so bile že obveščene o odločitvi, je dodal.

V odzivu na škandal je visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell pred začetkom zasedanja zunanjih ministrov EU v Bruslju ponovno izrazil zaskrbljenost glede domnevne korupcije v parlamentu.

"Soočamo se z nekaterimi dogodki, z nekaterimi dejstvi, ki me kot nekdanjega predsednika Evropskega parlamenta zagotovo skrbijo," je poudaril. Na vprašanje, ali bo škandal vplival na odnose EU s Katarjem, je sicer odgovoril, da je treba ukrepe sprejemati na podlagi jasnih dokazov.