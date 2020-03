Grški premier Kiriakos Micotakis je v nedeljo zvečer preko Twitterjasporočil, da Grčija zaradi vse večjega pritiska migrantov iz Turčije na njene meje, naslednji mesec dni ne bo sprejemala prošenj za azil. Ob tem je krizo na meji označil za grožnjo nacionalni varnosti: "Meje Grčije so zunanje meje Evrope. Zaščitili jih bomo," je Micotakis sporočil na Twitterju in sporočil vsem, ki skušajo prečkati mejo z Grčijo, naj se obrnejo ali pa jih bodo poslali nazaj.

Tiskovni predstavnik grške vlade Stelios Petsas pa je ostre besede namenil uradni Ankari, ki jo je obtožil, da prebežnike uporablja kot politično orodje, s katerim želi izvajati diplomatski pritisk. "Namesto da bi nadzorovala tihotapske mreže, je Turčija sama postala tihotapska mreža."

Spomnimo, da je Turčija pred dnevi potrdila, da ne bo več zadrževala migrantov, ki želijo v Evropo, nakar je proti Evropi na mejo z Grčijo in Bolgarijo krenilo več kot 70.000 migrantov. Grčija je Turčijo obtožila, da namerno povzroča novo migrantsko krizo in da daje migrantom napačne informacije. Ankara se je sicer za odprtje poti proti Evropi za migrante odločila, potem ko je bilo v Siriji v četrtek ubitih 33 turških vojakov. V Turčiji je skupaj kar okoli 3,6 milijona beguncev iz Sirije, kar predstavlja okoli štiri odstotke celotnega prebivalstva Turčije.

Prihod več desettisoč beguncev in migrantov na meje Grčije in s tem tudi Evropske unije je sprožil zaskrbljenost glede ponovitve krize iz leta 2015, ko je Grčija postala glavna vstopna točka za več kot milijon prebežnikov – večina jih je bežala pred sirsko državljansko vojno. Morebitni novi migrantski in begunski val skrbi tudi lokalno prebivalstvo. "Kar se je dogajalo leta 2015, se ponavlja. Tisoči so na naših mejah," je za AFPdejala 63-letna Panayiotaiz obmejne vasi Kastanies. "Doživljamo neskončno migrantsko krizo, in kaj počne Evropa? Na mejah je na tisoče migrantov, poti nazaj za njih ni," pa je dejal YannisSiskoglou iz vasi Marassia.

Na meji in mejnih prehodih je močno poostrena policijska prisotnost, prebežniki pa se poskušajo na vse načine, tudi s prečkanjem reke, prebiti skozi mejo. V nedeljo so izbruhnili spopadi in nasilje, policija pa je proti prebežnikom uporabila solzivec in vodni top.