Ladijski dnevniki naj bi dokazovali, da se ladja z migranti ni premaknila vsaj sedem ur

V nesreči je umrlo vsaj 78 ljudi, po podatkih Združenih narodov (ZN) pa jih pogrešajo še 500. Prav ZN so pozvali k preiskavi dogodka, saj trdijo, da je bil odziv Grčije prepočasen. Obalna straža namreč trdi, da je bila ladja na poti v Italijo in ni potrebovala pomoči.

Grški uradniki vztrajajo, da je ladja zavrnila pomoč in da migranti niso bili v nevarnosti. Britanski BBC pa je sedaj pridobil sodne zapise in ladijske dnevnike drugih ladij, ki so plule na območju ter podatke o aktivnosti ladij, ki jih ponuja platforma za pomorsko analitiko MarineTraffic.

Ribiška ladja sicer ni imela sledilne naprave, zato na zemljevidu ni bila vidna, prav tako ne plovila obalne straže in vojske. Navedbe grških uradnikov pa naj bi sedaj izpodbijali podatki drugih ladij.

Posadke drugih ladji so jim po vrvi dostavili hrano in vodo

Frontex trdi, da so ladjo z migranti prvič opazili v torek okoli 8. ure in o tem obvestil grške oblasti. Sledi alarmni telefon oziroma telefonska linija za migrante v stiski na morju, kjer naj bi klic, da je ladja v težavah, prejeli ob 12.17.

Slabe tri ure za tem, ob 15.00, je druga ladja Lucky nenadoma zavila proti severu. Lastnik te ladje je BBC-ju izročil dnevnik in potrdil, da ga je obalna straža prosila, naj se približa ladji z migranti in jim ponudi hrano in vodo. Še dobre pol ure kasneje, ob 15.35, je nad ladjo že letel helikopter, oblasti pa so trdile, da ladja pluje po ustaljeni poti.

Ob 18. uri je k ladji z migranti priplula še ladja Faithful Warrior in jim izročila svoje zaloge. To naj bi dokazoval tudi videoposnetek, na katerem se vidi, da so migrantom na ladji zalogo dostavili po vrvi. V tistem času v okolici ni videti drugih ladij, trdijo pri BBC-ju.

Proti večeru med 19.40 in 22.40 so grški uradniki trdili, da ladja ohranja smer in hitrost. V prvotni izjavi so tudi zapisali, da so ladjo opazovali iz razdalje, vendar posnetki, ki so jih objavili naknadno, kažejo, da ladja z migranti takrat ni plula nikamor.