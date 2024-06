Rezerviral nastanitev, a ostal pred zaprtimi vrati in preživel noč v parku

Grške melodije so le eden od razlogov, zakaj se je Gorazd Dominko Srakar želel vrniti v njemu ljubo Grčijo. In čeprav je imel nastanitev v Atenah rezervirano že od januarja, je, ko je 6. junija ponoči prispel v grško prestolnico, naletel na mrzel tuš.

"Izkazalo se je, da na tistem naslovu za tisti čas v resnici moja rezervacija sploh ni obstajala," svojo situacijo opiše Srakar. Nato je najprej skušal priklicati ponudnike apartmaja, a se na več deset klicev nihče ni oglasil. "Nato se je njihov telefon ugasnil in magično sem dobil sporočilo, da sem uspešno preklical rezervacijo, čeprav je sploh nisem. In ostal sem na cesti," dodaja.

Skušal je najti novo nastanitev, a so bile te zanj predrage. Na pomoč je zato poklical Booking, a tudi tu ni bil uspešen. Klical je na neznane in nenavadne številke v London in na Nizozemsko, a so se mu javljale tajnice. Srakarju se je nato končno nasmehnila sreča: "Potem je vendarle prišel gospod, ponudil mi je vročo prho, mrzlo vodo in svojo kreditno kartico, s katero sem potem lahko plačal let nazaj."

Kot pove sam, svoje nastanitve sicer ni vnaprej plačal, a ga je 48-urno potovanje kljub temu stalo okoli 1200 evrov: "Transfer iz Ljubljane do Benetk, letalska karta iz Benetk do Aten in obratno, taksiji, metroji ..."

Odškodnino sedaj zahteva od Bookinga, a kot pojasnjujejo na evropskem potrošniškem centru Slovenija, kjer letno zoper omenjeno platformo prejmejo okoli dvajset prijav, posameznik, ki se znajde v takšni situaciji, ne more upati na veliko.

Vodja Evropskega potrošniškega centra Slovenija Romana Javornik poudarja: "Platforma seveda ne odgovarja za to, kar je ponudnik objavljal, saj platforma sama ni pogodbeni partner, pogodbeni partner je sam ponudnik nastanitve."

In kadar potrošnik sklepa pogodbo s fizično osebo, ga ne ščiti evropska potrošniška zakonodaja. Zato na centru svetujejo, naj vedno preberemo drobni tisk, uporabljamo varna plačilna sredstva, dokumente o komunikaciji s ponudniki pa vedno shranimo.