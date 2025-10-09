Svetli način
Tujina

Grčiji večmilijonska kazen zaradi nezakonitega odlagališča na Zakintosu

Luxembourg, 09. 10. 2025 18.03 | Posodobljeno pred 47 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K. , STA
Sodišče EU je Grčiji naložilo plačilo večmilijonske denarne kazni, ker ni zaprla nezakonitega odlagališča odpadkov na območju nacionalnega pomorskega parka na otoku Zakintos. Območje predstavlja ključni življenjski habitat ogrožene morske želve glavate karete.

V skladu z odločitvijo sodišča mora Grčija Evropski komisiji plačati kazen v višini 12.500 evrov za vsak dan zamude glede izpolnitve sodbe Sodišča EU iz junija 2014 in enkratni znesek v višini 5,5 milijona evrov, je sporočilo sodišče.

V sodbi iz leta 2014 je namreč sodišče razsodilo, da Grčija ni izpolnila obveznosti iz dveh evropskih direktiv o odpadkih. Čeprav je odlagališče odpadkov v nacionalnem pomorskem parku Zakintos, ki predstavlja pomemben življenjski prostor glavatim karetam, pokalo po šivih ter predstavljalo nevarnost za zdravje ljudi in okolja, grške oblasti niso sprejele odločitve o njegovem zaprtju.

Glavata kareta
Glavata kareta FOTO: Shutterstock

Po večletnem sporu z Atenami je Evropska komisija Grčiji leta 2017 izrekla tudi uradni opomin. Ker je ocenila, da grške oblasti še vedno niso sprejele potrebnih ukrepov za sanacijo odlagališča, je lani na Sodišče EU zoper državo vložila novo tožbo zaradi neizpolnjevanja obveznosti.

Trditvam komisije je v današnji sodbi prikimalo tudi sodišče, ki med drugim ugotavlja, da Grčija do referenčnega datuma ni pripravila razvojnega načrta glede nadaljnjega delovanja odlagališča na Zakintosu v skladu z zahtevami EU.

Grškim oblastem očita tudi, da niso poskrbela za potrebno razgradnjo odpadkov in da so njihovo odlaganje nadaljevale še dolgo po razglasitvi prve sodbe oziroma do konca leta 2017. "Ta kršitev predstavlja znatno tveganje za okolje in zdravje ljudi," je navedlo sodišče.

grčija odlagališče kazen
  • Regal
Sixten Malmerfelt
09. 10. 2025 19.05
+1
Saj zato je šla pa gnezdet na Korčulo!
Watchy
09. 10. 2025 19.04
+1
Pravilno ne pa da maš pol pijane angleže na zakintosu ki hodijo z gajbami v morje.
