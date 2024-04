Grd, vendar uporaben: kaj je to?

Droni in minska polja – nočna mora ukrajinske in ruske vojske na prvih bojnih linijah. Strani zato neprestano iščeta rešitve, ki bi omogočile preboj na 1200 kilometrov dolgi statični fronti. Rešitve segajo od visokotehnoloških sistemov elektronskega bojevanja do najbolj primitivnih in rokohitrskih rešitev. Ena od slednjih je zaradi svoje (ne)vpadljivosti poskrbela za začudenje in tudi posmeh mnogih. Rusko oklepno kolono je v napad vodilo nenavadno vozilo, odeto v kovinsko ohišje.

Prizor posnet z ukrajinskega drona, jugovzhodno od Krasnogorovke. FOTO: Telegram icon-expand

Krasnogorovka je manjše mesto, oddaljeno približno 10 kilometrov zahodno od prvih distriktov Donecka. Po padcu Avdejevke velja za eno zadnjih velikih urbanih oporišč ukrajinskih sil v Donbasu vzdolž frontne črte iz leta 2014. Ruska vojska nadaljuje ofenzivo v več smereh, saj si v prvi vrsti želi 'odriniti' ukrajinsko topništvo čim dlje od nekdanjega glavnega mesta upornikov. Krasnogorovka je tako postala eden od glavni ciljev ruskih napadov. Ruska vojska je že marca dosegla prve hiše na jugu mesta, vendar položajev ni uspela konsolidirati, tudi zaradi odločnih ukrajinskih protinapadov. Rusko poveljstvo se je zato odločilo sprožiti nov napad z jugovzhoda, vzdolž železnice. Kot je bilo v tej vojni že večkrat videno, so poskusi tankovskih prebojev skozi odprta polja izjemno tvegani za napadalca. Na tanke in oklepnike namreč poleg topništva in protitankovskih orožij prežijo minska polja in še posebej droni.

Predvsem ruska vojska je skušala improvizirati že od samega začetka. Na letala so nameščali pnevmatike, na piste risali silhuete v realni velikosti, na tanke in oklepnike pa montirali različne kletke, s katerimi so poskušali prestreči drone. Nato je vojaška industrija ponudila druge tehnološke rešitve, med njimi tudi elektronske sisteme za bojevanje proti dronom. Redko sicer imamo priložnost videti tudi neuspešne napade z droni, a nedavni ruski poskus preboja z večjo kolono proti mestu Terni na severozahodu doneške oblasti se je končal katastrofalno, čeprav so bili opremljeni z najsodobnejšimi sistemi za elektronsko bojevanje. Kolono so namreč zdesetkali predvsem droni.

V bitki za Krasnogorovko pa se je, vsaj v dokumentiranem primeru, precej bolje obnesla praktična rešitev, ki je pozornost pridobila predvsem zaradi svojega videza. Napad ruske kolone skozi polja proti mestu je namreč vodil tank T-72 s priključkom KMT-4 za čiščenje min. Nič nenavadnega, če ne bi bil odet v dodaten oklep.

Kolona se je znašla pod silovitim protinapadom topništva in drugega orožja, a se ji je na koncu uspelo umakniti. Trenutno ni jasno, ali je uspela izkrcati pehoto na jugovzhodnih obronkih mesta, poročila o tem so različna. So pa ruski Telegram kanali pozneje objavili posnetek iz enega od skladišč, v katerem se je nahajal tank z nenavadno zaščitno strukturo.