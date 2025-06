Gre za 'dobre dolgoletne delavce': Trump v omilitev politike deportacij

Odločitev, ki naj bi jo sprejeli v luči protestov proti Trumpu in njegovi politiki do priseljencev v Los Angelesu, je potrdilo ministrstvo za domovinsko varnost. Sam predsednik je v četrtek na svojem družbenem omrežju Truth Social priznal, da njegov boj proti priseljencem škoduje kmetom in gostincem.

Medtem bo v Washingtonu potekala vojaška parada v počastitev 250. obletnice ustanovitve ameriške vojske. Protestne skupine od sindikalistov do zagovornikov pravic priseljencev so napovedale, da v prestolnici shodov ne bo, češ da Trumpu nočejo dati izgovora za nasilje, niti zagotoviti prisotnosti množice, ki jo bo potem razglasil za svojo, poroča Associated Press .

Po tednu dni protestov zaradi zveznih racij priseljevanja se je v petek v Los Angeles preselilo približno 200 marincev, da bi zagotavljali varnost, medtem ko so se skupnosti po vsej državi pripravljale na pričakovani val obsežnih demonstracij proti Trumpovi politiki ta konec tedna.

Marinci v bojni opremi in s puškami so prevzeli nekatere položaje od pripadnikov nacionalne garde, ki so bili v mesto napoteni po izbruhu protestov prejšnji teden. Ti protesti so v nekaj dneh sprožili še na desetine drugih po vsej državi, nekateri pa so privedli do spopadov s policijo in več sto aretacij.

V petek so marinci začeli nadomeščati pripadnike garde, ki varujejo zvezno stavbo zahodno od središča mesta, da bi lahko vojake garde dodelili za zaščito policistov med racijami, je povedal poveljnik Scott Sherman, odgovoren za 4700 vojakov, ki so bili napoteni na proteste v Los Angelesu.

Marinci so se preselili v Los Angeles pred načrtovanimi sobotnimi demonstracijami "Brez kraljev" po vsej državi.