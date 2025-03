Greenpeace mora podjetju Trumpovega donatorja plačati 610 milijonov evrov

OGLAS

Sodba predstavlja velik pravni udarec za okoljevarstveno organizacijo, ki jo je podjetje Energy Transfer pred skoraj desetimi leti obtožilo organiziranja nasilja in obrekovanja med sporno gradnjo naftovoda Dakota Access. Gre za 2000 kilometrov dolg in 3,5 milijarde evrov vreden naftovod, ki poteka od Severne Dakote do Illinoisa. Podjetje Energy Transfer je proti organizaciji Greenpeace vložilo tožbo zaradi večmesečnih protestov proti gradnji naftovoda v letih 2016 in 2017, pri katerih je sodelovala. Upravljavec naftovoda je Greenpeace obtožil, da je organizirala demonstracije in širila žaljive trditve, ki naj bi podjetju povzročile gospodarsko škodo. Organizacija Greenpeace je obtožbe zavrnila in odločitev porote označila za napad na svobodo zbiranja. Porota je trem enotam Greenpeacea zdaj naložila plačilo več kot 660 milijonov dolarjev oziroma 609,7 milijona evrov odškodnine, pri čemer je navedla obtožbe, kot so nedovoljen vdor, nadlegovanje, zarota in onemogočanje dostopa do lastnine. V podjetju Energy Transfer, kjer zanikajo očitke o namernem zatiranju svobode govora, so sodbo pozdravili. Direktor družbe, milijarder Kelcy Warren, ki je tudi velik donator ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je bil v preteklosti v intervjujih večkrat odkrit o svojih motivih in je dejal, da želi s tožbo "poslati sporočilo".

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP









Protesti proti gradnji naftovoda Dakota Access so v letih 2016 in 217 potekali po vseh ZDA. icon-picture-layer-2 1 / 6

Greenpeace: Ne bomo se umaknili, ne bomo utišani V organizaciji Greenpeace so že napovedali pritožbo. "Ne bomo se umaknili. Ne bomo utišani," je dejal mednarodni izvršni direktor Greenpeacea Mads Christensen. Nad sodbo so pretresene tudi nekatere druge mednarodne nevladne organizacije. "To je nevarno sporočilo, da lahko velika podjetja s področja fosilnih goriv s pomočjo sodišč bankrotirajo in utišajo tiste, ki nasprotujejo uničevanju našega planeta," je dejala izvršna direktorica organizacije 350.org Anne Jellema. Brice Bohmer iz organizacije Transparency International je dejal, da je bila tožba "brezobzirna", vendar je dokaz veliko širšega problema. "Tovrstne dejavnosti postajajo vse pogostejše pri ukrepanju proti podnebnim spremembam, saj akterji s področja fosilnih goriv spodkopavajo napredek povsod, kjer je to mogoče," je dejal. Direktorica evropske podružnice organizacije Prijatelji Zemlje Matilda Flemming je nad sodbo zgrožena, a to po njenih besedah ni osamljen primer. "Pravico do protestiranja po vsem svetu ogrožajo velike korporacije in politiki, ki so usmerjeni v lastne interese in ogrožajo naše demokracije," je opozorila. Leta 2020 sodišče prepovedalo delovanje spornega naftovoda

Protesti proti naftovodu, ki je usodno posegel na ozemlje prvotnih prebivalcev Amerike, so po vsej državi najintenzivneje potekali v letih 2016 in 2017, naj ustavijo gradnjo, pa so oblasti v Washingtonu pozivali tudi številni hollywoodski igralci.