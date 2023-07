Greenpeace trdi, da s ploščadi Ine odteka plin v severni Jadran

Aktivisti okoljevarstvene organizacije Greenpeace so pred sedežem naftne družbe Ina v Zagrebu zahtevali preiskavo možnega odtekanja plina na vseh njihovih priobalnih plinskih ploščadih v severnem Jadranu. V Greenpeaceu trdijo, da so v morju okoli nekaterih ploščadi visoke koncentracije metana. Ina obtožbe zanika.

V Greenpeaceu se sklicujejo na podatke iz zanesljivih virov. Ti po njihovih navedbah potrjujejo sume, da so na devetih ploščadih koncentracije višje od 100 ppm/m, na treh pa so celo višje od 400, 500 in 1500 ppm/m. "V Greenpeaceu menimo, da so kakršnekoli emisije tega škodljivega, močnega ustekleničenega plina nesprejemljive, kaj šele koncentracije, ki nakazujejo na velike emisije, kot v tem primeru," je izjavila programska vodja hrvaškega Greenpeacea Petra Andrić.

"Greenpeace poziva pristojne institucije in Ino, naj raziščejo morebitne izpuste metana na vseh morskih ploščadih. Tudi po dveh letih in pol se niti pristojno ministrstvo niti Ina nista odzvala ali komentirala," je dodala. Poudarila je, da pridobljeni podatki kažejo na problem, zato morata INA in Vlada Republike Hrvaške pokazati pobudo in biti bolj transparentni, preveriti, ali gre za namerno izpuščanje plina ali za nenadzorovano uhajanje ter storiti vse, kar je potrebno, da se takšni dogodki v prihodnje preprečijo. "Neverjetno je, da se plinski industriji kljub okoljski in podnebni krizi še vedno zdi normalno škodovati podnebju z izpuščanjem plina v ozračje," je opozorila Andrićeva. Pridobljeni podatki po njenih besedah nakazujejo na težave. Ina in hrvaška vlada, ki je skupaj z madžarsko energetsko skupino Mol solastnik Ine, bi zato morali preiskati, ali gre za namerno izpuščanje plina oz. venting ali za nenadzorovano odtekanje, ter preprečiti takšne pojave v prihodnosti.

