Greenpeace zaradi nerazkrivanja informacij zoper britansko vlado sprožil sodni postopek

Greenpeace je sprožil sodni postopek proti vladi Združenega kraljestva zaradi tajnosti globokomorskega rudarstva. Ministri namreč niso razkrili informacij o prvih dovoljenjih za raziskovanje rudnikov. "Nujno je, da se ta nevarna nova industrija forenzično preuči, vendar pa to ni mogoče, če naša vlada noče biti transparentna," opozarja Louisa Casson iz Greenpeacea.

Odvetniki, ki delujejo v imenu skupine za okoljsko kampanjo, so ministrom prvič pisali marca. Opozorili so jih, da dovoljenja za raziskovanje vsebujejo napake in da so morda nezakonita, ter zahtevali nujna pojasnila, poroča The Independent. V skladu z Uredbo o okoljskih informacijah iz leta 2004 morajo vladne službe zahtevane informacije predložiti čim prej in najpozneje 20 delovnih dni po prejemu zahteve, v določenih okoliščinah pa do 40 dni. Rok za odgovor se je tako iztekel že 19. maja, nihče pa Greenpeacea ni obvestil o morebitnem podaljšanju časovnega roka.

"Najprej so bila ta dovoljenja desetletje zadržana pred javnim nadzorom, zdaj pa so bila končno razkrita, vendar naša vlada noče odgovoriti niti na najosnovnejše zahteve po informacijah o njih," opozarja Louisa Casson iz Greenpeaceove kampanje Protect the Oceans. "Nujno je, da se ta nevarna nova industrija, ki grozi, da bo našim oceanom povzročila nepopravljivo škodo, forenzično preuči, vendar to ni mogoče, če naša vlada noče biti transparentna. Ob tem se zastavlja vprašanje: Le kaj skrivajo?" se sprašuje. So dovoljenja za raziskovanje globokomorskega rudarstva nezakonita? Prejšnji mesec so podrobne analize fundacij Blue Marine Foundation in Greenpeace UK nakazovale, da so dovoljenja za raziskovanje globokomorskega rudarstva, ki jih je vlada Združenega kraljestva podelila hčerinski družbi orožnega velikana Lockheed Martin, UK Seabed Resources LTD (UKSRL), morda nezakonita. Odvetniki organizacije Greenpeace UK so britansko vlado opozorili, da so bile licence podeljene 15 let od datuma podpisa pogodbe Mednarodnega organa za upravljanje morskega dna (ISA), čeprav zakonodaja Združenega kraljestva izdajo dovoljenj dovoljuje za največ 10 let, kar pomeni, da bi lahko bile licence nezakonite. Prav tako licence temeljijo na zakonodaji iz leta 1981, ki ni več primerna za svoj namen, saj je bila ustrezna zakonodaja revidirana leta 2014 in ne upošteva pristopa Združenega kraljestva h Konvenciji Združenih narodov (ZN) o pomorskem mednarodnem pravu (UNCLOS) ali ustanovitev regulatorja ZN, ISA.

Dovoljenja navajajo, da Združeno kraljestvo sponzorira UKSRL pri njegovem izkoriščanju morskega dna, če to izpolnjuje pogoje iz svojih dovoljenj za raziskovanje, kar je v nasprotju z izjavo vlade Združenega kraljestva marca 2020, da se "ni strinjala, da bo sponzorirala ali podpirala kakršno koli izkoriščanje dovoljenja za globokomorske rudarske projekte, dokler ne bo imela dovolj dokazov". Ob tem so tudi raziskovalna območja, ki so podrobno navedena v dovoljenjih, več kot dvakrat večja od površine, na kateri ISA dovoljuje delovanje UKSRL. Prav tako pa ni nobenih jasnih določb za presojo vplivov na okolje, čeprav je Združeno kraljestvo dolžno zagotoviti, da izvajalec izvaja presoje vplivov na okolje. Razloga za zamudo pri podajanju informacij niso navedli Odvetniki britanskega Greenpeacea so zahtevali nadaljnje informacije o datumu začetka veljavnosti dovoljenj, obdobju, za katero so bile podeljene, pravna pooblastila, na podlagi katerih so bile podeljene, in kopije vseh presoj vplivov na okolje, ki so bile opravljene pred njihovo izdajo. Zahtevali so tudi kopije vseh poročil o incidentih, ki izhajajo iz licenčnih dejavnosti, ki so že povzročile ali povzročajo škodo okolju oz. ki predstavljajo grožnjo za nastanek takšne škode.

Vendar pa nobena od teh informacij ni bila razkrita, razlog za zamudo pa ni bil naveden. Greenpeace je zahteval, da informacijski pooblaščenec vladi naroči, naj spoštuje predpise o okoljskih informacijah iz leta 2004, in da zahtevane informacije v najkrajšem možnem času razkrije v celoti. Tiskovni predstavnik vlade je medtem dejal, da igra Združeno kraljestvo ključno vlogo pri zagotavljanju spoštovanja močnih okoljskih standardov v rastoči globokomorski rudarski industriji. "Dogovorili smo se, da ne bomo sponzorirali ali podpirali izdajanja dovoljenj za izkoriščanje globokomorskih rudarskih projektov, dokler ne bo na voljo dovolj znanstvenih dokazov o morebitnem vplivu na globokomorske ekosisteme in bo Mednarodna organizacija razvila in uveljavila močne in izvršljive okoljske standarde," je dejal. Globokomorsko rudarstvo je bilo doslej omejeno na raziskovanje, čeprav se njegovo izkoriščanje pričakuje v zelo bližnji prihodnosti. Zaradi izčrpavanja kovin, kot so baker, litij in nikelj, na kopnem mnogi upajo, da bi jih lahko pridobili iz oceanov na globinah več kot 200 metrov. Zaradi uporabe teh kovin v pametnih telefonih in v tako imenovanih zelenih tehnologijah se je povpraševanje po njih v zadnjem času namreč močno povečalo.