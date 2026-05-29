'Gremo po Schumacherja? Mislil sem, da se šali'

Daineese je 29. decembra 2013 delal kot pilot podjetja SAF Hélicoptères, specializiranega za gorsko reševanje in nujne medicinske prevoze. Tistega dne je njegova ekipa prejela klic na smučišče v Méribelu. Sprva ni vedel, kdo je poškodovani smučar.
"Reševalec je skupaj z zdravnikom skočil iz helikopterja in mi rekel: 'Gremo po Schumacherja!' Spomnim se, da sem najprej mislil, da se šali," je povedal.
Kmalu pa je postalo jasno, da gre za izjemen primer.
"Ko je vodja intervencije ukazal, naj odstranimo mikrofone in kamere GoPro ter novinarjem prepovemo spremljanje akcije, sem razumel, da gre za nekaj zelo resnega."
Pilot pravi, da takrat ni bil velik ljubitelj formule 1, vendar je dobro vedel, kakšen pomen ima Schumacher po svetu, njegovo izpoved povzema focus.de.
"Podzavestno sem čutil pritisk, ker sem vedel, da ga ljudje častijo skoraj kot boga. A zame je bil v tistem trenutku preprosto še en hudo poškodovan človek."
Po njegovih besedah je bila atmosfera na kraju nesreče zelo posebna. Reševalci so smučarsko progo hitro zaprli, skozi pa so lahko šli le zdravniki, reševalci in ljudje iz Schumacherjevega spremstva. Med oskrbo poškodovanega dirkača skoraj nihče ni govoril. Vsi so bili popolnoma osredotočeni na svoje delo.
Daineese in njegov kolega sta Schumacherja imobilizirala na vakuumski blazini, nato pa ga s helikopterjem prepeljala v bolnišnico v Grenoblu. Let je trajal približno 25 minut. "V helikopterju je vladala skoraj popolna tišina. Zdravniki so ves čas spremljali njegovo stanje," se spominja pilot.
Da so poškodbe tako hude, da bodo popolnoma spremenile življenje legendarnega dirkača in njegove družine, pa takrat ni vedel.
Danes je stanje Michael Schumacher še vedno ena najbolj varovanih zgodb v svetu športa.
Družina vse od nesreče praktično ne daje uradnih zdravstvenih informacij. Javnost zato nima natančnega vpogleda v njegovo dejansko zdravstveno stanje. Znano je predvsem, da Schumacher že več kot 12 let živi pod stalno zdravstveno oskrbo, družina pa dosledno zavrača medijske špekulacije.
Po poročanju več medijev, ki se sklicujejo na ljudi blizu družine in na novinarje z dostopom do Schumacherjevega kroga, naj bi bil danes večinoma oskrbovan na družinskih posestvih v Švici in na Mallorci. O njem je ekipa zdravnikov, medicinskih sester in terapevtov, ki zagotavljajo 24-urno oskrbo.
V zadnjih letih so se pojavila redka neuradna poročila, da Schumacher ni več povsem nepokreten v postelji, ampak naj bi lahko sedel v invalidskem vozičku in bil premeščen po hiši. Nekateri viri trdijo tudi, da naj bi imel omejeno zaznavanje okolice oziroma razumel del dogajanja okoli sebe. Družina teh navedb ni uradno potrdila.
Nekdanji vodja Ferrarija Jean Todt, eden redkih ljudi, ki ga še obiskujejo, je v preteklosti dejal: "Michael je tukaj, vendar ni več Michael, kot smo ga poznali."
V zadnjih letih se je družina poleg skrbi za njegovo zdravje soočala tudi s poskusi izsiljevanja. Nemško sodišče je letos obravnavalo primer kraje zasebnih fotografij, videoposnetkov in zdravstvene dokumentacije, s katerimi so izsiljevalci grozili, da jih bodo objavili na temnem spletu.
Družina Schumacher danes živi zelo odmaknjeno življenje, praktično vse pa je podrejeno zaščiti Michaelove zasebnosti in zagotavljanju zdravstvene oskrbe.
Njegova žena Corinna Schumacher velja za glavo družine, vodi njegovo zdravljenje, upravlja družinske posesti in zelo agresivno ščiti zasebnost.
Njuna hči Gina-Maria Schumacher se je uveljavila kot ena najbolj znanih tekmovalk v western jahanju. Leta 2024 se je poročila z Iainom Bethkejem, konec istega leta pa je javno razkrila, da pričakuje otroka. Michael Schumacher je lani postal dedek.
O vplivu očetove nesreče na družino je spregovorila v dokumentarcu, povedala je, da se je po nesreči še močneje posvetila konjem, ker je morala najti način, kako se psihološko spoprijeti z dogajanjem.
Sin Mick Schumacher pa je šel po očetovih stopinjah v avtomobilski šport. Vozil je v Formuli 1, nato pa kariero nadaljeval v drugih dirkaških projektih.
