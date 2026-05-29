'Gremo po Schumacherja? Mislil sem, da se šali'

Daineese je 29. decembra 2013 delal kot pilot podjetja SAF Hélicoptères, specializiranega za gorsko reševanje in nujne medicinske prevoze. Tistega dne je njegova ekipa prejela klic na smučišče v Méribelu. Sprva ni vedel, kdo je poškodovani smučar.

"Reševalec je skupaj z zdravnikom skočil iz helikopterja in mi rekel: 'Gremo po Schumacherja!' Spomnim se, da sem najprej mislil, da se šali," je povedal.

Kmalu pa je postalo jasno, da gre za izjemen primer.

"Ko je vodja intervencije ukazal, naj odstranimo mikrofone in kamere GoPro ter novinarjem prepovemo spremljanje akcije, sem razumel, da gre za nekaj zelo resnega."

Pilot pravi, da takrat ni bil velik ljubitelj formule 1, vendar je dobro vedel, kakšen pomen ima Schumacher po svetu, njegovo izpoved povzema focus.de.

"Podzavestno sem čutil pritisk, ker sem vedel, da ga ljudje častijo skoraj kot boga. A zame je bil v tistem trenutku preprosto še en hudo poškodovan človek."

Po njegovih besedah je bila atmosfera na kraju nesreče zelo posebna. Reševalci so smučarsko progo hitro zaprli, skozi pa so lahko šli le zdravniki, reševalci in ljudje iz Schumacherjevega spremstva. Med oskrbo poškodovanega dirkača skoraj nihče ni govoril. Vsi so bili popolnoma osredotočeni na svoje delo.

Daineese in njegov kolega sta Schumacherja imobilizirala na vakuumski blazini, nato pa ga s helikopterjem prepeljala v bolnišnico v Grenoblu. Let je trajal približno 25 minut. "V helikopterju je vladala skoraj popolna tišina. Zdravniki so ves čas spremljali njegovo stanje," se spominja pilot.

Da so poškodbe tako hude, da bodo popolnoma spremenile življenje legendarnega dirkača in njegove družine, pa takrat ni vedel.