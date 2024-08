Grenko-sladka zamenjava: za zapahi še več kot tisoč političnih zapornikov

Anne Fogel za Politico pripoveduje o občutkih obupa in razočaranja, ko se ime njenega brata ni pojavilo med imeni na seznamu za zgodovinsko zamenjavo. Njen brat Marc Fogel , 63-letni nekdanji učitelj na angloameriški šoli v Moskvi, ni bil med tremi ameriškimi srečneži, ki so prejeli vstopnice za svobodo. Aretirali so ga avgusta 2021 in ga obtožili tihotapljenja marihuane. Zdravniški recept za kanabis zaradi bolečin v hrbtu, ki ga je imel iz ZDA, ni preprečil 14-letne zaporne kazni. Ko so v začetku tega tedna začele krožiti govorice o bližajoči se zamenjavi zapornikov, je Anne spoznala, da njen brat znova ne bo del izmenjave zapornikov. Kot je povedala, se ta v zaporu vedno bolj lomi, in boji se, da se bo predal. Kot je povedala za Politico , je nemoč srce parajoča. Zanjo je to grenko razočaranje. Še vedno je jezna in verjame, da je ameriška vlada dala prednost izpustitvi disidentskih Rusov pred vrnitvijo njenega brata.

Kako so sestavili končni seznam zapornikov, vključenih v zamenjavo, je skrivnost, ki je diplomati morda nikoli ne bodo izdali. Jasno pa je, da se mu večina od približno 1000 političnih zapornikov, ki ždijo v ruskih centrih za pridržanje in kazenskih kolonijah, nikoli ni niti približala, piše Politico.

Njim in njihovim podpornikom sicer zgodovinska predaja daje upanje. A medtem ko imajo mednarodni zaporniki največ glasu, je večina političnih talcev v zaporih Rusov. Za zunanji svet in za velik del ruske družbe so nevidni. Oseba, za katero so bili mnogi presenečeni, ko so izvedeli, da ni bila vključena v zamenjavo, je opozicijski politik Aleksej Gorinov. Ta je bil julija 2022 obsojen na sedemletno zaporno kazen, ker je kritiziral ruski napad na Ukrajino. 63-letni Gorinov, ki je danes še vedno v centru za pridržanje vzhodno od Moskve in trpi zaradi kronične pljučne bolezni, je bil nedavno obtožen novih obtožb, tokrat zaradi javnega opravičevanja terorizma, potem ko je z drugimi zaporniki razpravljal o vojni v Ukrajini.

Poleg Gorinova je v ruskih kaznilnicah še veliko drugih uglednih zapornikov. Nekateri, kot je Jurij Dmitrijev, sovjetski zgodovinar, so bili zaprti že leta pred obsežno rusko invazijo na Ukrajino. Drugi so postali žrtve ruskega vojnega zatiranja svobode govora. Med njimi sta gledališki osebnosti Jevgenija Berkovič in Svetlana Petričuk, ki sta obtoženi, da sta v predstavi opravičevali terorizem. Še na stotine drugih podobnih primerov kaže na naraščajoči val represije Kremlja, ki ne kaže znakov umirjanja.

Odvetnik Gorinova Denis Shedov je za Politico priznal, da ima mešane občutke glede zamenjave, a je zagotovo pozitivno, da so nekatere najvidnejše ruske opozicijske osebnosti zdaj na prostosti. Predvsem za Ruse, da vidijo, da njihovi demokratični voditelji ne bodo umrli v zaporu in da obstaja nekaj upanja za spremembe. Vendar to ne bo spremenilo smeri Putinovega režima, je prepričan: "Represija je del njihove politike."