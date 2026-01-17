Naslovnica
Tujina

Grenlandci in Danci v en glas: 'Kalaallit Nunaat!'

Koebenhavn/Nuuk, 17. 01. 2026 15.12 pred 1 uro 2 min branja 74

Avtor:
STA M.V.
Protesti na Danskem proti ameriškemu prevzemu Grenlandije

Na Danskem potekajo protesti proti prizadevanjem predsednika ZDA Donalda Trumpa za prevzem Grendlandije, avtonomnega ozemlja Danske. Več tisoč protestnikov se je zbralo pred mestno hišo v Koebenhavnu in v mestih Aarhus, Aalborg in Odense, protest bo popoldne potekal tudi v grenlandski prestolnici Nuuk.

Protestniki v Koebenhavnu so z danskimi in grenlandskimi zastavami preplavili trg pred mestno hišo in vzklikali "Kalaallit Nunaat!", grenlandsko ime za ta arktični otok. Shod se je začel ob 12, uri, protestniki pa so se ustavili tudi pred veleposlaništvom ZDA.

Proteste na Danskem so organizirala grenlandska združenja. "Cilj je poslati jasno in enotno sporočilo spoštovanja grenlandske demokracije in temeljnih človekovih pravic," je na svoji spletni strani zapisalo združenje Uagut, ki povezuje Grenlandce na Danskem.

"Nedavni dogodki so Grenlandijo ter Grenlandce na Grenlandiji in na Danskem postavili pod velik pritisk," je poudarila predsednica združenja Uagut Julie Rademacher in pozvala k enotnosti. Ob tem je Grenlandce pozvala, naj stopijo skupaj.

Protest je ob 16. uri po lokalnem času predviden tudi v Nuuku. Kot so zapisali organizatorji, bodo na protestu nasprotovali "nezakonitim načrtom ZDA za prevzem nadzora nad Grenlandijo" ter z z grenlandskimi zastavami odkorakali do ameriškega konzulata.

Po besedah organizatorjev protesta v Nuuku je namen shoda "pokazati, da smo enotni in da podpiramo naše politike, diplomate in partnerje". Poudarili so tudi, da zahtevajo "spoštovanje pravice naše države do samoodločbe in spoštovanje nas kot naroda (...), mednarodnega prava in mednarodnih pravnih načel".

Po zadnji javnomnenjski raziskavi, objavljeni januarja 2025, 85 odstotkov Grenlandcev nasprotuje priključitvi ozemlja ZDA, medtem ko jih je priključitev podpira le šest odstotkov.

Protesti sledijo kritikam ZDA, da je Danska zanemarjala obrambo Grenlandije, in izražanju namer po prevzemu nadzora nad tem danskim avtonomnim ozemljem.

Predsednik ZDA Donald Trump je večkrat ponovil, da bodo ZDA prevzele Grenlandijo, pri tem pa ni izključil niti možnosti prevzema s silo. Bela hiša je v četrtek sporočila, da nameščanje evropskih sil na Grenlandiji nima nobenega vpliva na načrte predsednika Trumpa o ameriškem prevzemu tega danskega avtonomnega ozemlja. Trump je v petek državam, ki nasprotujejo njegovim načrtom na Grenlandiji, zagrozil z uvedbo novih carin.

